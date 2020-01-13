Солнца не дождались, а с полярной ночью попрощались!

Мурманчане пришли проститься с полярной ночью, но солнца так и не увидели. На празднике на Солнечной горке небесное светило не появилось. Тем не менее, собравшиеся весело провели время и оптимизма не потеряли.

Уже 14 лет подряд в столице Заполярья поддерживается традиция, заложенная активистом Александром Пютсепом. В конце полярной ночи, в день, когда в первый раз за долгое время ещё холодное северное солнце должно показаться из-за горизонта, мурманчане выходят встречать светило на Солнечную горку - сопку неподалёку от города. И если раньше в мероприятии принимали участие около десятка человек, теперь праздник стал по-настоящему народным.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «На мой взгляд, пришли около двух тысяч человек. Старожилы говорят, что это максимальное количество за всю историю этого праздника. Это действительно добрая традиция города-героя, потому что люди на севере, так повелось издревле, так повелось веками, ждут Солнца. И, несмотря на то, что сегодня погода северная, январская, снег идёт, а солнце не появилось из-за облаков, мы всё равно знаем, что солнце там есть, оно взошло на широте Мурманска».

А к вершине Солнечной горки тянется вереница горожан - настоящее паломничество. Люди идут десятками: с друзьями и семьями только для того, чтобы хорошо провести время вместе с близкими, сфотографироваться и выпить морошкового чая.

Лидия Голышева, коренная поморка, она родилась на побережье Белого моря. В настоящее время живёт в Мурманске. Как и все жители побережья этого холодного водоёма любит горячий чай. На эту тему есть даже присказка, говорит женщина: пока помор три чайника чая не выпьет, то из-за стола не встанет. Вот и здесь, на Солнечной горке, Лидия Павловна за разговором с подругой наслаждается этим обжигающим напитком.

Лидия Голышева, мурманчанка: «У поморов есть такая традиция: поесть тресочки, поесть селёдочки, поесть сёмужки. Если у меня, как говорится, буквально от шоссейной дороги сразу пирс был, то мы поскакали, надёргали селёдки, побегали, и уже у нас на обед сковородка шипит, жарится селёдка. А к ней и чаёчек, самовар закипает, самовар».

Для большинства мурманчан прощание с полярной ночью - событие важное. Дни становятся длиннее, зимний мрак постепенно отступает. А когда на улице светло - и на душе веселее. Потому на Солнечной горке лица северян светились улыбками. Многие на встрече солнца впервые. В этом году праздник выпал на выходные, прийти смогли все желающие.

Василий Криворак, мурманчанин: «Мы первый раз пришли сюда. 17 лет мы живём, но первый раз присутствуем. И не пожалели, что пришли. Хотя, честно говоря, солнца, наверное, не будет. Думаем, что всё у нас получилось. Пришли с ребёнком, жена пришла, друзья. Всё очень нравится, организация очень хорошая. И чай морошковый, действительно, очень вкусный».

Много было и молодёжи. Парами и поодиночке молодые парни и девушки шли на сопку, чтобы быстрее увидеть первые лучи солнца.

Светлана Чередниченко, мурманчанка: «Очень захотелось в этом году увидеть поскорее солнышко. Полярная ночь всё-таки, как сказать, настроение немножко хмурое у нас такое становится. А когда солнце видишь - сразу позитивно становится на душе. Вот хотелось порадоваться, такое удовольствие получить».

Мурманчане долго вглядывались вдаль, но из-за пасмурной погоды светило увидеть за пеленой облаков так и не смогли. Впрочем, если это кого-то и расстроило, то не сильно. Весёлые конкурсы, музыка и качественная организация праздника с лихвой компенсировали отсутствие солнца.

Ирина Письменная и Ирина Белова, жительницы Колы: «Сам факт праздника, само мероприятие нам очень понравились. Приедем ещё встречать. Если сегодня не выйдет, то на следующий год обязательно придём».

Алексей Никитин, мурманчанин: «Ждал так сильно солнце, а оно не вышло. А сегодняшний праздник отличный, много веселья и много радости».

В следующем году, надеются организаторы праздника, встречать солнце придёт ещё больше людей. А через несколько дней лучи светила можно будет увидеть не только с сопки, но и на улицах города.