Солнце не обмануло северян

Жители и гости города сегодня встретили первый рассвет. Окончание полярной ночи и появление солнца всегда особое, радостное событие для северян, которые собрались на самом высоком месте города Мурманска - Солнечной горке. Здесь мурманчане встретили свой первый рассвет, а это значит, что долгий период полярных ночей позади.

Акция «Первый рассвет» стартовала в Мурманске в 2007 году. И с тех пор ежегодно горожане и гости из области, других городов России и даже стран встречают солнце вместе. Для гостьи из Таиланда, например, где большую часть года жарит светило, радость северян получасовому восходу в диковинку.

- Я слышала, что вашем городе празднуют появление солнца, для меня это интересно, потому что я из той страны, где солнце светит каждый день, - говорит Пойана Симантара, туристка. - Меня это удивляет, я хочу увидеть как вы отмечаете это событие.

Всем энтузиастам, которые пришли встретить первый рассвет, по традиции вручили памятные значки. В ожидании появления солнца люди согревались чаем, пели песни и плясали.

Солнце появилось над горизонтом вовремя - в 12.39. Ясная погода и чистое небо позволили увидеть его первые лучи и приветствовать их стихотворными произведениями.

Участники акции оставались на сопке ещё долгое время, делясь впечатлениями от увиденного.