«Солнце снег и люди» - выставочный зал Мурманска знакомит с творчеством Анны Крисановой

Работы художницы Анны Крисановой излучают свет. На них можно смотреть бесконечно долго. Вид знакомых дворов Мурманска, незамерзающего порта и портреты учеников буквально завораживают. Некоторые картины даже стали «вирусными» - разлетелись по многочисленным мурманским пабликам в интернете. Уж очень точно передана атмосфера нашего северного города, залитого незаходящим летним солнцем.

Анна Крисанова, художник: «Эти мои работы самые любимые. Я их считаю самыми удачными. Я называю их «Ночное солнце». Это типичная работа для Мурманска. Солнце светит круглосуточно и это другое освещение. Другое состояние».

По словам Анны Сергеевны, её вдохновляет сама жизнь. Даже, когда пленэ́ры были невозможны, она продолжала творить. Во время самоизоляции многие из нас перемещались максимум до магазина. Именно в это время мастер сделала изображения собственного дома и улицы Шмидта. За каждым взмахом кисти художника следят пытливые ученики.

Екатерина Козырева, ученица: «Каждая работа - это часть Анны Сергеевны. Все они такие яркие и живые, как Анна Сергеевна».

Открытие персональной выставки «Солнце снег и люди» прошло в дружественной, практически семейной обстановке. Тем не менее, живописные и графические произведения доступны каждому. Экспозиция в выставочным зале города Мурманска на улице Октябрьской будет открыта для зрителей до середины марта.