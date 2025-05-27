Солнечная Армения стала чуть ближе к Мурманской области

В прошедшие выходные жители Колы смогли чуть лучше узнать культуру этого удивительного и непохожего на другие народа. Жители Мурманской области смогли совершить удивительное путешествие в солнечную Армению не покидая региона.

В стенах Кольского Центра культуры выступил танцевальный ансамбль «Крунк», который представил программу «Мурманск-Армения транзит».

Левон Оганян, руководитель армянского танцевального ансамбля «Крунк»: «Мы бы хотели поделиться кусочком нашего умения доносить частичку своего».

Тесное переплетение культур, образовавшееся за многие века совместной жизни бок о бок двух народов, породило дружбу, которая отразилась и в искусстве. На концерте прозвучали как армянские, так и русские музыкальные хиты.

Светлана Амбарцумян, участница армянского танцевального ансамбля «Крунк»: «Концерт – общее впечатление о армянском народе: какие мы, какая у нас культура, как мы умеем всех веселить … «Армения моя», называется».

Светлана Амбарцумян, участница армянского танцевального ансамбля «Крунк»: «Особенно зрелищно смотрелись танцы в национальных армянских костюмах тараз».

Нора Толмасян, участница армянского танцевального ансамбля «Крунк»: «Некоторые танцы рассказывают про то, как мальчики что-то несёт, а девочки занимаются хозяйством, ухаживают за животными. Выступать я люблю, поскольку люблю всем давать знать, насколько мир красивый».

Кому-то его сшила бабушка, у кого-то это сценический образ из вещей, созданных уже в наше время. Традиционные мотивы вышивки и убранства наряда сохраняются не одно столетие, на сцене танцоры представили такие же костюмы, в которых когда-то выступали на народных гуляньях в сёлах Армении.

Левон Оганян, руководитель армянского танцевального ансамбля «Крунк»: «В Мурманске я уже больше десяти лет живу, я разницу не вижу. Также, как там - люди отзывчивые, добрые, гостеприимные - так и в Мурманске. Это как будто встретились два равноправных друга и вместе что-то сотворили».

Концерт прошёл под общей идеей объединения двух народов, которые веками вели дружные, добрососедские отношения.