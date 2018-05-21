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День за днём с «Арктик-ТВ»21.05.18 19:30

«Солнышко» пришвартовалось в Мурманске

Первая и единственная плавучая  АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась у причала «Атомфлота». Здесь энергоблок загрузят ядерным топливом, а затем отправят в город Певек, где станция сможет  обеспечивать  жителей города  теплом и светом. Уникальное сооружение смогли посетить и журналисты «Арктик-ТВ».

Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» высотой с 9-этажный дом впечатляет своими размерами. Максимальная электрическая мощность «Академика Ломоносова»  80 мегаватт. Такой мощности достаточно, чтобы  осветить и обогреть город с населением в 100 тысяч человек. Судно ледокольного типа торжественно приняли и  пришвартовали  у 5 причала «Атомфлота».

- Большое спасибо, что доверили нам, нашей площадке эту техническую задачу. Мы всегда считали себя детьми атомной индустрии и теперь очень гордимся тем, что благодаря нашей надежной работе у нас появился ещё один ребёнок, - выразил свои чувства Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот».

Проект реализовывался около 10 лет, возникали сложности, но такой  опыт положил начало новому этапу в использовании мирного атома. Несмотря на многочисленную критику со стороны антиядерных групп, проектировщики считают такую электростанцию единственным возможным способом уменьшающим зависимость Арктики от угля, при сжигании которого выбрасывается  углекислый газ и сажа, которые являются источником токсичного загрязнения, разрушающе действующего на хрупкую экосистему региона.

- Ничего подобного в мире нет.  Это первый референтный образец мобильных источников атомной энергии средней мощности, - отмечает Алексей Лихачёв, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», - спрос на которую мы прогнозируем и весьма высокий.

Прибыл «Академик Ломоносов» из Петербурга, от причалов  Балтийского завода, где он был построен и спущен на воду.  Его путь лежал через Балтику, Северное, Норвежское и Баренцево моря. Несамоходную конструкцию без экипажа на борту доставили в Мурманск в течение 20 дней при помощи буксиров.

Сейчас плавучий энергоблок представляет собой «пустой контейнер». Только после того, как его заправят ядерным топливом, проведут первые испытания, введут в опытную эксплуатацию и летом следующего года доставят на постоянное место дислокации в город Певек, где, по словам губернатора Чукотки, жители ждут его с нетерпением и ласково называют «Солнышком».

- Особо хочу подчеркнуть, что проект помимо надежности и доступности электроэнергии и экологичности, обеспечивает высокую инновацию, что особо ценно в суровых условиях Арктики, - сказал Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа.

Атомная электростанция такого вида была разработана специально для обеспечения электроснабжением труднодоступных районов Российской Федерации независимо от их транспортной инфраструктуры, климата и ландшафта. Высокая доля затрат на выработку электроэнергии на основе ископаемого топлива приходится на цену угля, нефти или газа, а также на стоимость их поставки. Эта цифра возрастает в разы  для особенно удаленных мест.  А ядерный реактор «Академика Ломоносова» сможет работать без остановки до следующей дозаправки в течение трех-пяти лет, что существенно снижает затраты.

- Всегда первый головной корабль или судно идёт с большими трудностями, особенно, если идёт дело с прорывными технологиями, - справедливо замечает Алексей Рахманов, президент объединенной судостроительной корпорации. – Сейчас, когда мы на этом объекте отработаем все принципиальные аспекты функционирования такого рода станций, каждый следующий блок пойдёт легче, они станут дешевле.

В Певеке энергоблок заменит мощности устаревшей Билибинской атомной электростанции и сможет обеспечить теплом и светом чукотские населенные пункты. Она станет самой северной атомной станцией в мире. В зависимости от первых результатов работы станет понятно, сколько ещё плавучих станций потребуется России. В будущем планируется таким образом обеспечить полную электрификацию населённые пункты по всему Северному морскому пути.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 121.05.18 22:11 - ФунтиКМожно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньше острых углов, больше ярких красок. Жители Певека, обладатели этого монстра, чувствуют это, назвав его "Солнышко", что совсем не подходит для этого страшного угловатого корыта.
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ФунтиК
21.05.18 22:11
Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш
Комментарий к новости:«Солнышко» пришвартовалось в Мурманске
Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
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