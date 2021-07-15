Солянка по-справедливороссовски, или Макаревич «сам по себе»

Подали документы в избирком и эсеры, впрочем это почти сплошь бывшие единороссы, недавно проигравшие праймериз и ЛДПР-эровцы, оказавшиеся на политическом распутье. Такой винегрет из кандидатов неудивителен, ведь главный справедливоросс Александр Макаревич - «сам по себе», о чем и сказал в беседе с корреспондентом «Арктик-ТВ».

Александра Макаревича приехал в избирком на проспекте Ленина, 75 в сопровождении Олега Черкашина. Пока Александр Геннадьевич сдавал документы, бывший жириновец ждал его в коридоре. По признанию Черкашина, он таким образом оказывал лидеру справедливороссов дружескую поддержку. С недавних пор у депутата фракции, в которой весь последний созыв был в Думе единственный эсер, появился новый круг общения. На партийной конференции, куда не пустили корреспондентов «Арктик-ТВ», было принято решение выставить под знаменами партии «Справедливая Россия» очень разношерстную компанию из кандидатов, сменивших свою политическую ориентацию буквально накануне. Например, Бориса Пищулина, проигравшего праймериз «Единой России», Черкашина, исключенного из рядов ЛДПР.

Александр Макаревич, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия: «Олег Александрович уже не ЛДПР, его когда-то бес попутал».

Всех цветов и мастей политики, только лгбт-активистки Виолетты Грудиной не хватает.

Александр Макаревич, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия»: «Грудина сама по себе, а Макаревич сам по себе».

В региональном отделении «Справедливой России - за правду!» «не нашлось места ни прилепинцам, ни патриотам.

Александр Макаревич, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия»: «Есть виртуальные друзья. Я не конфликтный, у меня позиция».

Забывает Александр Геннадьевич и старых партийцев.

Александр Макаревич, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия»: «Забыл своего соратника».

Стоит ли удивляться тому, что эсеры не смогли сформировать партийную тройку на выборы в Мурманскую областную Думу. По партспискам Александр Геннадьевич идёт в гордом одиночестве. Видимо в расчёте на то, что первому номеру мандат гарантирован, а остальные пусть бьются за места в Думе как одномандатники. Так же Александр Макаревич не оставляет надежд пройти и в Государственную Думу. Напомним, что он уже предпринимал такую попытку в 2016 году, однако, с треском провалился.