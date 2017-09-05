Сомнений нет: отопительный сезон начали, выставку-форум «Вместе – ради детей!» проведём, Культурно-выставочный центр откроем

На этой неделе в Мурманск съедутся делегаты со всей страны, специалисты примут участие в форуме «Вместе – ради детей!». А представители Русского музея откроют галерею в здании мурманской филармонии. Но больше всего жители региона ждут подачи отопления в своих домах. Эти и другие темы стали главными на еженедельном оперативном совещании в областном правительстве.

Отопление в школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие социальные учреждения уже дали. А вот когда батареи станут теплыми в жилых домах, сказать сложно. Пока на улице держится хорошая погода, ждать резких климатических изменений в квартирах не стоит. Но как только температура упадёт до среднесуточных 8 градусов, котельные заработают на полную мощность. Пока же есть запас по времени, комиссии проверяют готовность к отопительному сезону коммунальных служб и ресурсосанабжающих организаций.

- На сегодня у нас сомнений по подготовке многоквартирных домов никаких не возникает, - сообщил во время заседания Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - В этом году уже подготовлено 90,9% паспортов многоквартирных домов, в прошлом году на эту дату было 79%.

На оперативном совещании в правительстве области обсудили и новую редакцию так называемого Арктического закона. Госпрограмма помимо поддержки опорных зон, в том числе и Кольской опорной зоны, делает ставку на поддержку развития Севморпути и освоение запасов полезных ископаемых на континентальном шельфе России. Период реализации программы продлён до 2025 года и предусматривает федеральное финансирование.

- Второй этап охватит 2018-2020 годы, на его реализацию запланировано 12 миллиардов рублей бюджетных ассигнований. Третий этап продлится с 2021 по 2025 год и потребует ассигнований в размере 58 миллиардов рублей, - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Наш регион станет первым субъектом на Северо-Западе, которому предоставлена возможность провести Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей!». Событие состоится в Мурманске с 6 по 8 сентября. Своё участие в нём подтвердили почти 600 делегатов со всей страны от Дальнего Востока до южных регионов. Особенностью нашего форума станет специальная программа для детей и родителей.

- Интерес к выставке-форуму понятен. Это мероприятие первое из масштабных, которые будут проходить в рамках объявленного десятилетия детства, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области.

Ближайшее время в Мурманск ожидается приезд ещё одной делегации из Государственного Русского музея. Специалисты учреждения примут участие в официальном открытии Культурно-выставочного центра, который разместится в залах Мурманской областной филармонии. Подобные галереи пока созданы только в Казани и Ярославле. В Мурманске на постоянной основе планируется проводить выставки из собрания Русского музея. Красную ленточку перережут 8 сентября. «В январе 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным Русским музеем и Мурманским областным художественным музеем, - напомнил Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - В рамках этого соглашения и было принято решение об открытии в Мурманске культурно-выставочного центра Русского музея».

Проект включает в себя ещё и центр творческого развития детей, который открыли в апреле этого года. Организаторы особенно подчеркивают, что гостями учреждения могут стать все, вне зависимости от социальных и физических возможностей.