Рыбный бизнес нацелен на максимальное извлечение прибыли, а не на работу по российским законамИдём в торговый центр за хлебом и делаем прививку от гриппа!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.20 19:30

Сообща мурманчане и управляющие компании могут сделать жизнь комфортной

В этом году начало сентября радует мурманчан тёплой и солнечной погодой. Поэтому сезон ремонтных работ в Ленинском округе продолжается ударными темпами. И до наступления холодов рабочим нужно успеть сделать ещё несколько кровель.

Между управляющей компанией «Севжилсервис» и жильцами дома № 24 на улице Загородной в Мурманске многие годы шла тихая война. Люди хотели перемен, а жилищники не могли делать дорогостоящие обновления из-за низкого тарифа на содержание и ремонт. Но вот наступил момент, когда управляющая компания приступила к нужным дому ремонтам.

Василина Сенкевич, жительница дома « 24 по улице Загородная: «Очень много ругались по поводу того, что постоянно текла крыша. Семь лет доказывали, и в суды жаловались, что мы только не делали».

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «На этом доме с недавнего времени установлен актуальный тариф на содержание и ремонт. Сумма изменилась не очень сильно, но это нам позволило выполнять самые нужные и необходимые работы на жилом здании. Здесь ремонт кровли, в соседнем доме – ремонт швов и так далее. В домах с низким тарифом, к сожалению, этого сделать невозможно, а тут можно решать накопившиеся проблемы».

В домах, где с недавнего времени изменилась плата за содержание и ремонт, начинаются перемены. Вначале управляющая компания проводит скрытые работы, невидные на первый взгляд, обновляют коммуникации в подвале, покрытие кровли, межплиточные швы, затем переходят к благоустройству. При этом, как отмечают сами жильцы, изменение тарифа не существенное.

Василина Сенкевич, жительница дома № 24 по улице Загородная: «На данный момент всего 250 рублей, Мы уже увидели, что и крышу делают и красят. Это ощутимо, конечно, столько времени было потрачено и зря. Все можно было решить мирным путём».

Важно отметить, что только сообща мурманчане и управляющие компании смогут добиться комфортной жизни. А доказательством служат такие истории от самих горожан.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Покупательная способность россиян снизилась во II квартале до минимума за 10 лет НИУ ВШЭ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
Комментарий к новости:В Мурманской области создают Центр управления регионом
Бурак (Сиирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ Кадетская школа города-героя Мурманска.
08.09.20 15:20
Благоустройство придомовых территорий - это замечательно. Меня и коллектив МБОУ это радует. Но, посмотрев сей видеосюжет, на депутата Совета депутатов, члена "Единой России" Любовь Малыгину, я ужаснул
Комментарий к новости:Время поджимает - завершается реконструкция двора на улице Капитана Копытова
Ольга
08.09.20 13:26
Фонарик действительно украсил пространство перед театром, оформленное, надо сказать, довольно унылым дизайнером. Но неужели никто не видит, что ель посередине центральной клумбы растёт под наклоном,
Комментарий к новости:У здания областного театра кукол установили легендарный фонарь
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Сезонные овощи продолжают дешеветь в магазинах региона-PRO Валюту (16+)Рублю надоело падать?-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 680 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика