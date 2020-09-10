Сообща мурманчане и управляющие компании могут сделать жизнь комфортной

В этом году начало сентября радует мурманчан тёплой и солнечной погодой. Поэтому сезон ремонтных работ в Ленинском округе продолжается ударными темпами. И до наступления холодов рабочим нужно успеть сделать ещё несколько кровель.

Между управляющей компанией «Севжилсервис» и жильцами дома № 24 на улице Загородной в Мурманске многие годы шла тихая война. Люди хотели перемен, а жилищники не могли делать дорогостоящие обновления из-за низкого тарифа на содержание и ремонт. Но вот наступил момент, когда управляющая компания приступила к нужным дому ремонтам.

Василина Сенкевич, жительница дома « 24 по улице Загородная: «Очень много ругались по поводу того, что постоянно текла крыша. Семь лет доказывали, и в суды жаловались, что мы только не делали».

Олег Курбатов, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «На этом доме с недавнего времени установлен актуальный тариф на содержание и ремонт. Сумма изменилась не очень сильно, но это нам позволило выполнять самые нужные и необходимые работы на жилом здании. Здесь ремонт кровли, в соседнем доме – ремонт швов и так далее. В домах с низким тарифом, к сожалению, этого сделать невозможно, а тут можно решать накопившиеся проблемы».

В домах, где с недавнего времени изменилась плата за содержание и ремонт, начинаются перемены. Вначале управляющая компания проводит скрытые работы, невидные на первый взгляд, обновляют коммуникации в подвале, покрытие кровли, межплиточные швы, затем переходят к благоустройству. При этом, как отмечают сами жильцы, изменение тарифа не существенное.

Василина Сенкевич, жительница дома № 24 по улице Загородная: «На данный момент всего 250 рублей, Мы уже увидели, что и крышу делают и красят. Это ощутимо, конечно, столько времени было потрачено и зря. Все можно было решить мирным путём».

Важно отметить, что только сообща мурманчане и управляющие компании смогут добиться комфортной жизни. А доказательством служат такие истории от самих горожан.