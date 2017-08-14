Сообща мы сможем помочь Даше научиться ходить

У благотворительного проекта «Море доброты» редакции «Арктик-ТВ» появился новый подопечный. Даша Витовская из Полярного страдает ДЦП. Девочка не умеет ходить, однако, прогнозы врачей обнадеживают – поставить ребёнка на ноги реально. Ключевую роль в судьбе девочки может сыграть тренажёр, его настоятельно советуют родителям Даши приобрести медики. Стоимость чудо-аппарата более 300 тысяч рублей.

Витовские переехали в Полярный из Омской области 10 лет назад. Потом появились дети. Средняя дочь, Даша, родилась с осложнениями – родовая травма. Сказали, ничего страшного. Только спустя год стало ясно, что это детский церебральный паралич.

Несмотря на инвалидность, Даша растёт доброй и жизнерадостной девочкой. Она с легкостью располагает к себе людей. Как и все сверстники обожает гулять и играть в песочнице и танцевать. Паззлы – любимая игра семилетней Даши, большие детали хорошо ложатся в руки.

Самая большая сложность, что девочки – она не умеет ходить. Передвигается по квартире на коленях. Носить на руках подросшего ребёнка очень тяжело. Благодаря постоянным поездкам на процедуры по реабилитации - она была в Петербурге, Евпатории и в международной клинике в Трусковце - Даша научилась вставать. А ноги, которые раньше болтались, как веревки, окрепли. Полгода назад столичные ортопеды подарили надежду. Осмотрев девочку, они сделали вывод, что у неё есть реальный шанс встать на ноги.

- У нас все предпосылки к ходьбе есть, а ходить, мы не ходим. Мы заказали ортезы (внешнее медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы. – Ред.), мы их купили. Нужен ещё тренажер, - рассказывает Ольга Витовская, мама Даши Витовской.

Ортезы нужны, чтобы выпрямить ноги, а тренажёр для разработки мышц ног можно заказать только в Москве, он стоит 311 тысяч рублей. Врачи говорят, что на тренажёре Даше нужно начать заниматься, как можно раньше, так как время уже много упущено. Тогда у неё есть шанс, если ни к первому классу, то хотя бы к окончанию начальной школы пойти самой.

- Эта сумма для нас не посильная. Раньше худо-бедно справлялись, а сейчас не можем, - говорит Ольга Витовская, мама Даши Витовской.

В следующем году Даша пойдёт в школу. «Пойдёт» в её случае – не корректное слово. Но кто знает, может через несколько лет, благодаря усилиям неравнодушных людей, девочка сможет гулять и посещать уроки…

Реквизиты для оказания помощи:

Карта «Сбербанка» привязана к номеру телефону мамы Даши;

номер карты 4081 7810 8550 0800 9187;

Ольга Викторовна Витовская +7-906-286-23-00.