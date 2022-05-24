День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.05.22 19:30
Сообща собаку вытащили из ледяной воды, а она убежала от спасателей
Не все герои носят плащи, а вот водолазные костюмы у некоторых имеются. В Гаджиево местные жители организовали операцию по спасению собаки из ледяного плена.
Пострадавшим оказалось животное, выбежавшее на озеро Центральное. Местные жители сначала пытались выманить пса сосисками, но он был слишком испуган, под лапами сразу проваливался лёд. Помог спасти собаку один из местных жителей.
Облачившись в снаряжение, принесённым другим очевидцем, он смело бросился в воду, используя подручные материалы. Вызволил дворняжку из плена. Выбравшись на землю, четырехлапый пленник убежал в неизвестном направлении.
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Не возможно записаться на приём в ЕРЦ Гагарина 45,через www.erc51.ru, отправить обращение о дозвониться по т. 693-693 идёт сообщение :Соединение не установлено.
Павел
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