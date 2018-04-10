Сообщение «СеверПоста» возмутило руководителя и коллектив АО «Электротранспорт»

Генеральный директор АО «Электротранспорт» провёл пресс-конференцию, на которой обвинил информационное агентство «СеверПост» в клевете и необоснованных нападках в сторону перевозчика. Всему виной недавно опубликованные во Всемирной паутине статьи, которые, по словам Сергея Коробкова, основаны на лжи. Свою позицию руководитель «Электротранспорта со всеми доказательствами и цифрами обосновал журналистам.

Крупнейшим, но не единственным перевозчиком в Мурманске и области по-прежнему остаётся АО «Электротранспорт». Коллектив выполняет одну из самых социально важных задач в городе – ежедневно помогает горожанам добираться до намеченного места. Предприятие много лет справляется с поставленными задачами, хоть и не без трудностей.

- Загруженность дорог, резкое увеличение личного автотранспорта, работа автобусов малой вместимости и маршруток (без расписания зачастую, просто по беспределу) - из-за этого наше предприятие испытывает большие трудности, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Это выражается в основном в вопросах требующих больших финансовых затрат, в обновлении подвижного состава, низкой заработной платы работающих, решение социальных проблем коллектива.

Недавно в медиа-пространстве появилась информация, которую генеральный директор предприятия Сергей Коробков назвал искаженной и неточной, прибавив ко всему, что она не только вводит в заблуждение жителей города, но и вызывает напряженность среди сотрудников.

Недавнее происшествие с автобусом, у которого оторвалось колесо на подъезде к остановке, вызвало целую волну звонков и нападок в адрес АО «Электротранспорт». Руководство города и области взволновала неполная информация. На одном из региональных интернет-ресурсов журналисты указали, что автобус «мурманский», но название компании перевозчика и номер рейса назвать «забыли». «Никаких подвижек, чтобы пояснить, что это за автобус, чьи были пассажиры», - возмущается Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт».

Больше всего руководство и коллектив предприятия обескуражила недавняя статья «Прожорливый троллейбус». Публикация содержит информацию о региональных и федеральных субсидиях за последние три года.

- Цель статьи непонятна, многие цифры не соответствуют действительности. Просто какой-то злой клубок отдельных цифр, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Хочу показать и рассказать о том, как мы реально работаем: общее количество перевезённых пассажиров с 2015 по 2017 год - от 47 миллионов 989 тысяч до 44 млн 762 тысячи. Это цифра большая. В их числе обучающиеся, которые пользуются специальным проездным билетом. В 2017 году было перевезено почти 6,5 миллиона студентов и школьников. Этой группе населения было продано 115 тысяч проездных билетов по заниженной цене. Путём нехитрых вычислений, с учётом стоимости проезда в 28 рублей и разницы с ценой проездного за 700 рублей, то в общем счёте студенты и семьи школьников в прошлом году сэкономили 98,5 миллиона рублей.

Это та политика, которую сейчас проводит государство. Различными способами увеличить рождаемость, оказывать помощь этим семьям. В нашей области это делается. Есть закон, в городе это делается, мы его реализуем. 98 миллионов рублей сэкономили эти семьи. Так какой «прожорливый троллейбус»? Все эти деньги до копейки ушли сегодня этим семьям через эти льготы.

А вот пенсионеры и льготники, которые пользуются единым социальным проездным билетом, в 2017 году сэкономили на проезде 140275 тысяч рублей. Но в статье об этом ни слова. Зато упоминания про сотню новеньких троллейбусов и автобусов, полученных в 2014 году, есть.

Как пояснил генеральный директор предприятия Сергей Коробков, лизинговый договор был заключён только на 37 автобусов марки МАЗ.

Информационное агентство затронуло и тему троллейбуса № 10, посчитав, что перевозчик точно закроет этот маршрут. Но тема была выставлена пассажирам на обсуждение, которые решили, что троллейбус всё же им необходим.