Соревнования «Папа, мама, я – шахматная семья» в этом году проводят уже в 10 раз

Традиционный турнир в 17-й комплексной детско-юношеской спортшколе Мурманска объединяет воспитанников и их родителей за общим делом. Очень необычный и увлекательный Старый Новый год получается, если собраться вместе и посоревноваться с другими шахматистами.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Шахматы - сложная игра, но она интересная. Она завлекает, затягивает за собой. Это тактика и стратегия – всё вместе. И соперничество, потому что когда хотят выиграть, то это всегда соперничество».

Турнир проводят по дисциплине «Быстрые шахматы» в 5 туров по швейцарской системе. Дети садятся в паре с взрослыми и ведут бой на время. Здесь нет разделения по возрасту, только по навыкам.

Владимир Шананин, тренер-преподаватель КДЮСШ №17 Мурманска: «Участники одной семьи между собой не играют, а играют с другими участниками. Распределяются по жеребьевке на компьютере. Участники, у которых много очков, играют с теми, у кого много очков. Система такая, что равные играют с равными. Есть взрослые, которые раньше сами занимались, и они поддерживают свой класс, но чаще выигрывают дети».

Среди ребят, которые занимаются в этой спортшколе, есть немало победителей соревнований по шахматам областного и городского уровней. А среди взрослых - бывшие спортсмены или любители, главное, что они родители юных игроков.

Олег Рябцев, шахматист: «Шахматы, как мне кажется, - это общение между людьми. Поэтому неважно, кто победит, кто играет в шахматы, - все победители. И все находятся на правильной стороне, мне кажется».

Олег в свободное от работы время помогает в организации турниров по шахматам, а в этой школе занимается его 17-летняя дочь Алина. Год назад она стала чемпионкой Мурманска среди женщин. Таких успехов Алина добилась благодаря своим стараниям. Ведь в шахматы девушка играет на протяжении всей жизни.

Алина Рябцева, шахматистка: «Шахматы развивают мозг и усидчивость. Очень интересно считать, продумывать ходы».

По итогу соревнований победители получили дипломы и медали. Но самое главное, дети и их родители провели целый день вместе. Занимались общим любимым делом, получили массу положительных эмоций.