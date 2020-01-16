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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.20 19:30

Соревнования по биатлону с прицелом на международные старты

Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону проходят в Долине уюта. Высокий результат на них - шанс попасть в региональную сборную на соревнования по Северо-Западу.

На лыжных трассах Долины Уюта лучшие биатлонисты региона самых разных возрастов. Ответственность высокая, от этого и уровень волнения растёт с каждой минутой перед стартом. Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону – это отборочный этап, победители выступят на спартакиаде учащихся и турнире Северо-Запада России.

Владимир Страхов, главный судья соревнований: «Наши спортсмены серьёзного уровня. Сегодня в соревнованиях принимают участие победители и призеры всероссийских соревнований и члены сборной команды не только Мурманской области, но и России».

Эксперты отмечают достойный уровень подготовки наших спортсменов, да и опыт доказывает – биатлон в  Мурманской области на высоком уровне.

Владимир Страхов,  главный судья соревнований:  «У  нас был очень успешный 2019 год. Это и финансирование, и инфраструктура, которая позволяет нам проводить подготовку спортсменов на самом высоком уровне. Спортсмены наши в прошлом году стали победителями первенства России среди юношей. У нас очень серьёзная молодёжь. Мы надеемся, они будут показывать  хорошие результаты и во взрослом спорте».

Сами юные биатлонисты в свою победу верят, а команду и тренеров считают залогом успеха.

Александра Никульшина,  участник соревнований: «У нас очень дружная команда, мы друг друга поддерживаем. Всегда на выездах, если куда-нибудь выезжаем, выходим болеть».

У каждого из спортсменов, которые соревнуются здесь, помимо спорта, есть ещё масса задач, которые требуют решения и серьёзного подхода. Отдыхать некогда, каждый день расписан по минутам. Но как бы ни было трудно, в плотном графике красной линией – тренировки. Есть и свой флагман на пути к успеху. 

Дмитрий Солтаганов, участник соревнований: «Флагман – это поддержка ребят, наш коллектив».

Спартакиада по СЗФО состоится уже в первой половине февраля в Петрозаводске. А она – пропуск на всероссийские игры. И кто знает, возможно, совсем скоро мы услышим имена спортсменов из Мурманской области в числе призёров международных соревнований. 

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