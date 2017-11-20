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День за днём с «Арктик-ТВ»20.11.17 19:30

Соревнования по карате с прицелом на Европу

Чемпионат, первенство Мурманской области, 1-й этап Спартакиады и региональные соревнования по карате. Все эти состязания прошли в Мурманске в один день. На татами вышли спортсмены разных возрастов со всего Кольского полуострова.

Соревнования по карате примечательны тем, что проходят в несколько этапов. Первая категория – это ката. Здесь спортсмены демонстрируют судьям свою технику, умение владеть ритмом, дыханием и правильной последовательностью выполнения схемы.

Далее – непосредственно поединки или кумитэ. К состязанию, которое прошло в столице Заполярья, спортсмены подошли серьёзно. На кону – серьёзные и очень важные отборы в команды. 

- Это отборочные соревнования на соревнования Северо-Запада, -  говорит Игорь Сурков, президент Федерации Мурманской области по карате. – С 15 января они будут проходить в Череповце. Дополнительно будет комплектоваться сборная Мурманской области. С 1 по 3 декабря будут проходить Всероссийские соревнования в Санкт-Петербург. А по результатам этих соревнований будет комплектоваться сборная России на поездку на Европу.

В соревнованиях принимают участие спортсмены разных возрастных категорий. Самым маленьким – 8-9 лет. У каждого бойца своя теория достижения успеха на пути к заветным медалям и титулам.

- Нужно очень много заниматься, - считает Владислав Манченко, участник соревнований. - Это, конечно, банально, но это правда. Нужно всегда слушать тренера. Пререкания делают только хуже человеку, который занимается. Тренер плохого не советует. Ещё нужен постоянный настрой на победу, так как, если спортсмен заранее себя похоронил, то он уже никогда в жизни не победит.

- Нужны опыт, наработки, стимул выиграть Россию, - считает Анна Ларина, участница соревнований.

Помимо отбора на Всероссийские соревнования и в сборную области, по результатам состязания, лучшим спортсменам присвоили новые разряды и вручили кубки. Впереди – подготовка к более масштабным турнирам. Она начнётся уже на этой неделе.

 

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