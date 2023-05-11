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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.23 19:30

Соревнования по плаванию среди ветеранов спорта посвятили Дню Победы

В мурманском бассейне спортивного центра «Авангард» провели соревнования по плаванию. Они состоялись под эгидой спорткомитета нашего города.

Соревнования среди ветеранов спорта по плаванию посвятили празднику Победы. Участников разделили на возрастные группы. И каждый показал всё, на что способен. Такому спортивному духу можно только позавидовать.

Сергей Ратушин, главный судья соревнования: «Ветераны у нас бодры. Ещё могут дать фору молодым. Всё прекрасно. Спасибо ветеранам за участие».

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «У нас участвует участник 1940 года рождения. Это ребёнок войны. Ему 83 года».

Мурманчанку Ольгу Иодковскую можно назвать завсегдатаем таких соревнований. Она поддерживает отличную спортивную форму и с правильным настроем подходит к состязанию.

Ольга Иодковская, мастер спорта СССР по плаванию, многократная чемпионка мира и России по зимнему плаванию: «Если заметили, приходят сюда болеть с супругами и детьми, что является большой популизацией вида плавания, как спорта, которая показывает, что неважно сколько тебе лет и неважно, какие были до этого регалии, ты занимался или нет плаванием – ты можешь принять участие».

Победители соревнований получили награды – дипломы и медали от городского спорткомитета.

Отметим, скоро спортцентр «Авангард» планирует провести у себя семейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».

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