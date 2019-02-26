Соревнования с прицелом на первенство Северо-Запада

Соревнования по спортивной греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет прошли в мурманской Долине Уюта. Его победители войдут в состав сборной и будут представлять наш регион на следующем этапе соревнований.

Около 100 борцов из Мурманска, Кольского района, Апатитов и ЗАТО Александровск приняли участие в региональном первенстве по спортивной борьбе среди юношей до 16-ти лет. Те, кто сегодня вышли на ковер, борются не за медали и кубки, а прежде всего, за возможность попасть в сборную области. А это шанс выступить на соревнованиях уровнем выше.

«Это этап подготовки спортсменов для выступления на первенстве СЗФО. На данных мероприятиях в борьбе примут участие представители двух возрастных категорий: ребята 2002-2003 годов рождения, - пояснил Борис Хотешов, главный судья соревнований. – Это отборочный этап, во время которого определятся участники первенства Северо-Запада. Из ребят 2004-го, 2005-го и 2006 годов рождения мы сформируем сборную для участия в первенстве СЗФО, который пройдёт в Выборге».

Греко-римская борьба своими корнями уходит в глубину веков, как вид спорта она впервые была представлена на Олимпийских играх 704 года до н.э. В новейшей истории неоднократно переименовывалась, была французской, затем греко-римской, позже классической. В наше время снова закрепила за собой историческое название. Задача борцов проста - в ходе поединка уложить соперника на лопатки. Спортивная греко-римская борьба с каждым годом всё больше набирает популярность, в том числе растёт число спортсменов и в Мурманской области. «Популярность этого вида спота однозначно растёт, - считает Борис Хотешов, главный судья соревнований. - Показатели, которыми я апеллирую, это открытие спортивных школ в Мурманской области. Например, в Апатитах буквально за два-четыре года начал работать кружок спортивной борьбы. Состоялось открытие спортивной школы в Гаджиево, начала работу вторая школа в Мурманске, а буквально три года назад в областном центре была одна школа».

Заниматься этим видом спорта начинают в раннем детстве, поэтому чаще такое направление - выбор родителей, а не самих спортсменов. Но многие ребята признаются, что греко-римская борьба настолько увлекательна, что представить жизнь без неё уже не могут.

Тренеры говорят, что секрет успеха будущих спортивных звезд в постоянных тренировках, заниматься надо, что называется «на отдачу». Часто бывает, что даже после какого-то перерыва в занятиях спортсмены возвращаются на борцовский ковёр и продолжают карьеру. Немало таких примеров и в истории Оленегорской спортшколы, где секция существует более полувека. «Среди наших ребят есть призеры страны, призеры международных турниров, чемпионы страны, - рассказывает Евгений Мальцев, тренер детско-юношеской спортивной школы «Олимп» (г.Оленегорск). - Мы гордимся своей школой и намерены побеждать и в дальнейшем. Сегодня есть возможность выступать и более взрослым спортсменам. Раньше у нас была детско-юношеская спортивная школа, где были ограничения по возрасту, а сегодня мы можем выставлять и взорослых борцов, тех, которые вернулся после перерыва».

По ряду причин не смогли приехать на соревнования ребята из Североморска, которые, по словам судей, нередко показывают на ковре высокие результаты. Но организаторы надеются, что в следующем году команда флотской столицы обязательно поборется за право представлять Мурманскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа.