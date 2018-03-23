Соревнуются, чтобы спасать людей

Спасатели Мурманска и региона продолжают оттачивать свои навыки по спасению людей, попавших в ДТП. В этот раз плановые учения прошли в форме соревнований, на которые прибыли 18 команд с Мурманской области.

После ДТП нередки случаи, когда человек оказывается в плену смятого корпуса разбитого автомобиля. В такие моменты счёт времени, оставшегося на спасение жизни, идёт на секунды. Навыки вызволения пострадавших из плена спасатели оттачивают регулярно. В этот раз специалисты собрались на совместные учения, которые провели в форме соревнований.

Проникнуть в машину, обеспечить пострадавшему защиту от осколков и искр, разрезать крышу и доставить человека медикам… Это всё надо выполнить быстро и слажено. Любое промедление и неправильный порядок действий могут привести к трагическим последствиям.

Команды спасателей знают об этом не понаслышке, поэтому работают оперативно и без суеты.

Самой слаженной и быстрой командой оказалась группа из Мурманского филиала пожарной службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Под аплодисменты участников и зрителей призёров наградили дипломами и кубками.