Сорвали праздничную поставку краба

Мурманские пограничники перекрыли крупный канал поставки продукции из незаконно добытого камчатского краба в центральные регионы России.

Сначала сотрудники пограничного управления на выезде из областного центра задержали грузовик, набитый коробками с конечностями камчатского краба. В кузове фуры была загружена почти тонна готовой продукции.

По оценкам экспертов, партия морепродуктов оценивается в сумму свыше 7 миллионов рублей.

После в посёлке Ура-Губа пограничники обнаружили и кустарный цех, в котором браконьеры перерабатывали улов, там же представители ведомства задержали предполагаемого организатора преступной деятельности.