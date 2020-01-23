SOS-бригада выезжает в отдаленные населенные пункты региона

В Мурманске состоялось очередное заседание координационного совета по реализации программы «Детская деревня SOS» в Мурманской области. Это первое заседание совета по реализации региональной программы «Детская деревня SOS» в новом году. На повестке дня – подведение итогов прошлого года.

Елена Викторова, директор программы «Детская деревня SOS», Мурманская область, председатель координационного совета: «Можно отметить значительный рост по количеству оказанных услуг и сопровождаемых семей. 647 детей и молодых людей находились на сопровождении, это больше, чем в прошлом году. 332 семьи, которые получали услуги, находились на сопровождении фактически весь год. Это тоже рост по сравнению с 2018 годом. В 2019 году у нас увеличился бюджет на 15%».

При этом пятая часть бюджета – субсидии от региональной власти, а 8% - из Фонда президентских грантов на проекты Социального центра и Детской деревней SOS - негосударственных учреждений, на базе которых реализуется программа в регионе. Заработали и показали высокую эффективность инновационные услуги: ресурсный центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и мобильные SOS-бригады.

Елена Викторова, директор программы «Детская деревня SOS», Мурманская область, председатель координационного совета: «Технология мобильных SOS-бригад для работы в отдаленных населенных пунктах в Ловозерском, Ковдорском районах, мы охватываем и Кандалашский район. Один из новых проектов - «Приёмная семья для ребёнка-инвалида». Работаем вместе со службой сопровождения, Министерством образования по этому направлению».

Ввести мобильные SOS-бригады помог Фонд президентских грантов. В них входят юристы, психологи, логопеды-дефектологи, словом все те специалисты, которых не хватает в отдаленных населенных пунктах.

Татьяна Кулькова, и.о. директора Социального центра-SOS, Мурманск: «Бригада работает по заявке семей. Мы выезжаем в те муниципалитеты, в которых работаем по реализации гранта. Это Ковдорский, Кандалакшский и Ловозерский районы. На сегодняшний день уже две поездки были. Первая – в Ковдорский, мы оказали там 16 консультаций детям и родителям».

Если решить все вопросы в рамках выезда не удаётся, то дальше помощь оказывается дистанционно - по видеосвязи. Мобильные бригады побывали также в Кандалакшском районе, следующая поездка запланирована в Ловозерский район.