Соскучились по воде: в Мурманском центральном бассейне состоялись соревнования по плаванию

Начинающие и опытные спортсмены нашей области после долгого перерыва из-за коронавирусных ограничений вновь собрались вместе, чтобы проверить, кто из них быстрее и сильнее.

221 участник, среди которых один мастер спорта и 24 кандидата, приехали в Мурманск со всей области, чтобы принять участие в соревнованиях. В центральном бассейне стартовали состязания по трём дисциплинам - чемпионат Мурманской области на длинной воде, на дистанции 50 метров, первенство среди девушек и юношей, а также первенство юниоров и юниорок.

Дмитрий Леоненков, тренер-преподаватель ДЮСШ г. Полярного, судья соревнований: «В условиях Крайнего севера бассейн - это самое важное. Это действительно важно. И первое, что востребовано, вы как родитель должны понимать, что надо закаливать ребёнка. И я отдам в бассейн. Пусть и плавать научатся и крепкие будут мышцы. И ничего не поломает, потому что не травмоопасный вид спорта. Это самый лучший вид спорта».

По словам тренера из Полярного Дмитрия Леоненкова, плавание активно развивается в нашем регионе. И повышенный интерес приносит большие плоды. За последние годы в Мурманской области появился чемпион мира, есть победители первенств страны и чемпионы России.

17-летний мурманчанин Валерий Чураков обожает этот спорт за то, что в момент заплыва происходит полная разрядка мозга. Тело просто двигается к цели – а цель Валерия – завоевать как можно больше наград.

Валерий Чураков, пловец: «Нравится плавать для себя, хочется построить карьеру пловца».

Екатерины Мирошниченко тоже мечтает стать чемпионкой. Девушка довольна, что вновь появилась возможность для продвижения.

Екатерина Мирошниченко, пловец: «Очень рада, что наступили эти соревнования после коронавируса. Плывётся довольно легко, люблю этот бассейн».

Во время соревнований, каждый спортсмен выкладывался по полной. Длинные или короткие дистанции - это не просто состязание на скорость, это стремление к совершенствованию и постижение новых высот.