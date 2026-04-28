Составлены графики проведения летних ремонтных работ на котельных Мурманска и испытаний на тепловых сетях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.26 19:30

Составлены графики проведения летних ремонтных работ на котельных Мурманска и испытаний на тепловых сетях

Ресурсоснабжающие организации «Мурманская ТЭЦ» и «МЭС» опубликовали графики проведения летних ремонтных работ на котельных, а также информацию об испытаниях на тепловых сетях в Мурманске.

В летний период будут выполнены необходимые работы для повышения надёжности и бесперебойности теплоснабжения города в предстоящий отопительный сезон. Гидравлические испытания и опрессовки тепловых сетей позволят выявить и заменить изношенные участки сетей, чтобы поддерживать надёжность теплоснабжения.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций мурманчанам необходимо сообщать в аварийные службы.

В течение межотопительного периода энергетики выполнят ремонт теплосетей, котлов, очистку и ремонт газоходов и дымовых труб для обеспечения надёжного теплоснабжения в осенне-зимний период.

Основные этапы работ АО «МЭС»:

Котельная «Северная» – 15–18 июня, 1–14 июля, 27–30 июля;

ЦТП-171, 175 – 22–25 июня;

ЦТП-202, 203 – 1–4 июня;

ЦТП Северной промзоны – 3–4 июня, 23–24 июля;

Котельная «Роста» – 8–11 июня, 18 июня–1 июля, 10–13 августа;

Котельная р. Абрам-мыс – 2–5 июня, 16–29 июля, 4–6 августа;

Котельная по ул. Фестивальной – 23–26 июня, 28 июля – 12 августа;

Котельная ТЦ «Росляково-1» – 2–4 июня, 8–21 июля, 4–6 августа;

«Низ» — 17–18 августа; «Верх» — 19–20 августа;

Котельная ТЦ «Росляково Южное» – 8–9 июня, 17–30 июня, 10–11 августа, 13–14 августа.

Основные этапы работ АО «Мурманская ТЭЦ»: испытания тепловых сетей на Мурманской ТЭЦ 2–8 июня, 14–16 июля и 18–24 августа. На Южной котельной -  19–21 мая, 16–22 июня и 4–10 августа; на Восточной котельной - 9–15 июня и 11–17 августа.

Остановка теплоисточников для ремонта основного оборудования: Мурманская ТЭЦ - 23 июня–6 июля; Южная котельная - 7–20 июля; Восточная котельная - 21 июля–3 августа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:25«На пороге войны». Документальный фильм (16+)00:05«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области объём выданных микрозаймов увеличился, а их количество снизилось-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллар теряет 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять