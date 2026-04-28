Составлены графики проведения летних ремонтных работ на котельных Мурманска и испытаний на тепловых сетях

Ресурсоснабжающие организации «Мурманская ТЭЦ» и «МЭС» опубликовали графики проведения летних ремонтных работ на котельных, а также информацию об испытаниях на тепловых сетях в Мурманске.

В летний период будут выполнены необходимые работы для повышения надёжности и бесперебойности теплоснабжения города в предстоящий отопительный сезон. Гидравлические испытания и опрессовки тепловых сетей позволят выявить и заменить изношенные участки сетей, чтобы поддерживать надёжность теплоснабжения.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций мурманчанам необходимо сообщать в аварийные службы.

В течение межотопительного периода энергетики выполнят ремонт теплосетей, котлов, очистку и ремонт газоходов и дымовых труб для обеспечения надёжного теплоснабжения в осенне-зимний период.

Основные этапы работ АО «МЭС»:

Котельная «Северная» – 15–18 июня, 1–14 июля, 27–30 июля;

ЦТП-171, 175 – 22–25 июня;

ЦТП-202, 203 – 1–4 июня;

ЦТП Северной промзоны – 3–4 июня, 23–24 июля;

Котельная «Роста» – 8–11 июня, 18 июня–1 июля, 10–13 августа;

Котельная р. Абрам-мыс – 2–5 июня, 16–29 июля, 4–6 августа;

Котельная по ул. Фестивальной – 23–26 июня, 28 июля – 12 августа;

Котельная ТЦ «Росляково-1» – 2–4 июня, 8–21 июля, 4–6 августа;

«Низ» — 17–18 августа; «Верх» — 19–20 августа;

Котельная ТЦ «Росляково Южное» – 8–9 июня, 17–30 июня, 10–11 августа, 13–14 августа.

Основные этапы работ АО «Мурманская ТЭЦ»: испытания тепловых сетей на Мурманской ТЭЦ 2–8 июня, 14–16 июля и 18–24 августа. На Южной котельной - 19–21 мая, 16–22 июня и 4–10 августа; на Восточной котельной - 9–15 июня и 11–17 августа.

Остановка теплоисточников для ремонта основного оборудования: Мурманская ТЭЦ - 23 июня–6 июля; Южная котельная - 7–20 июля; Восточная котельная - 21 июля–3 августа.