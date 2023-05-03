Составляем «карту родинок»: инновационный аппарат для видеодерматоскопии теперь есть в Мурманском медцентре специализированных видов помощи

Точное и своевременное выявление опасных новообразований на коже даёт шанс устранить опасное заболевание и спасти жизнь человека.

Теперь делать это максимально качественно будут в Центре специализированных видов медицинской помощи. И всё это благодаря новому аппарату.

Инновационный немецкий аппарат для видеодерматоскопии теперь есть в Мурманском медцентре специализированных видов помощи. Оборудование позволяет обследовать подозрительные родинки, папилломы и злокачественные опухоли кожи на самых ранних стадиях. Также с его помощью можно диагностировать проблемы с волосами, например, алопецию или облысение.

Яна Ружанская, заведующая Мурманским центром медико-социальной помощи детям и подросткам «Доверие»: «Ранняя диагностика заболевания, прежде всего, - это продление жизни, потому что меланомы достаточно много сейчас. И важно её не пропустить. То есть, если вы собираетесь в отпуск или вернулись из него, то лучше пройти картирование тела и уберечь себя от опасностей».

Аппарат делает снимки всей поверхности кожи и составляет «карту родинок», сохраняя её в базе данных. В будущем исследование можно повторить, чтобы оценить состояние кожи в динамике.

Аркадий Амозов, главный врач Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи: «Прибор эксперт-класса, качественный европейский прибор, который даёт возможность не пропустить новообразования кожи, сделать все снимки стандартизированными, с возможностью оценки искусственным интеллектом».

Раньше врачи использовали только термотоскопы, которые увеличивают объект наблюдения в 20-кратном размере, а новый прибор увеличивает до 140. Обучать наших врачей работе на новом аппарате приехала специалист из Москвы.

Марина Саморукова, врач-дерматоловенеролог, косметолог: «В эксплуатации он достаточно прост и понятен. Лёгок в использовании и не заставляет долго думать в принятии решений, какую кнопку нажать и что делать».

Пройти обследование на новом аппарате можно по назначению дерматолога центров «Доверие» или специализированных видов медицинской помощи.