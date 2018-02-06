7 февраля в Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится мультимедийная презентация «Саамы – древний «оленный» народ», посвященная Международному дню саамов.

Презентация познакомит с историей праздника, символикой саамского флага, особенностями празднования Международного дня саамов в Мурманской области и северных странах - Норвегии, Финляндии и Швеции. Посетители послушают гимн саамского народа, примут участие в викторине по культуре и быту, традиционным занятиям саамов, сохранившихся до наших дней.