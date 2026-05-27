Состоится торжественное открытие летнего сезона в парке «Патриот», которое приурочено к Дню защиты детей
Здесь каждый сможет проверить свою ловкость в веревочном парке и пройти малую полосу препятствий, а также пострелять в лазерном тире.
На площадках парка будут организованы детские эстафеты и взрослые с элементами силового экстрима, также откроют интерактивные площадки и киберпространство, а ещё организаторы проведут мастер-класс по изготовлению детской игрушки.
Летом парк культуры и отдыха «Патриот» будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 16.00. Предварительная запись для посещения не требуется.