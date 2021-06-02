Состоялась церемония награждения победителей конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Школа, как и церковь, воспитывает душу человека, а потому даже в наше насыщенное технологиями время нередко можно встретить сплав духовного и светского образования. Конкурс «За нравственный подвиг учителя» в регионе организуют не первый год, в нём принимают участие педагоги практически всех ступеней образования, которые так или иначе связаны с преподаванием православной культуры.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский, глава мурманской митрополии: «Здесь, по сути дела, избранники Божии, которые именно на ниве просвещения, образования достигли уровня, который от нас всех ждёт Господь.

Конкурс призван улучшить взаимодействия светской и церковной систем образования, а также изучить самые эффективные практики духовно-нравственного воспитания.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Всероссийский конкурс «Нравственный подвиг учителя», на мой взгляд, этот конкурс привнёс множество качественных, положительных изменений в процесс духовно-нравственного воспитания нашей молодёжи».

По итогам работы экспертной группы победителей наградили памятными подарками и дипломами. В этом году в конкурсе приняли участие представители практически всех регионов Северо-Запада России, для оценки было прислано 34 работы.