Состоялась церемония награждения участников Парада Победы, проходившего в Мурманске 9 мая

Строевая выправка, тельняшки и палаши. Воспитанникам регионального отделения ДОСААФ, принимавших участие в Параде Победы, вручили заслуженные награды.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Сегодня очень важное событие происходит. В ДК «Первомайский будем чествовать участников парадного расчёта ДОСААФ, принимавших участие в параде. Я, как зритель Парада Победы, обратил внимание на то, насколько слаженно парадный расчёт ДОСААФ прошёл по проспекту».

Антон Сулоев, председатель регионального отделения ДСААФ России в Мурманской области: «Мне Парад Победы очень понравился. Это очень знаменательное для нашей страны событие, оно проносится через года, чтобы помнили о тех событиях, не повторяли ошибок, чтобы во всем Мире был мир!».

Вероника, Елена и Сергей – участники парадного расчёта ДОСААФ, которым выпала честь нести знамя своей организации 9 мая по главному проспекту города-героя.

Вероника Бурова, участник парадного расчёта регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области: «Идти в параде - это большой плюс, большая победа, огромные эмоции, радость и счастье».

Елена Покуса, участник парадного расчёта регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области: «Не каждый может поучаствовать в параде, посвящённом 80-летию Победы. Само приглашение было волнительным, мы не ожидали, что нам окажут такую честь».

Помимо умения маршировать от ребят требовались высокие показатели в учёбе и спорте и, как выясняется, выносливость.

Сергей Малинин, участник парадного расчёта регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области: «Сильные руки, поскольку, когда подует сильный ветер, знамя превращается в парус. Ещё проблематично, когда тот, кто возглавляет коробку, уходит в сторону, то знамя весь вид перекрывает, а тебе ещё надо держать дистанцию впереди идущей коробки».

Торжественным маршем проходит расчёт регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области, сформированный из учащихся учебных заведений и клубов. Во главе парадного расчёта член Центрального совета Союза десантников России Василий Буров.

Василий Буров, руководитель регионального отделения Союз десантников России: «Когда они шли возле трибуны, народу было много, парад юбилейный, людей было много. Наш парадный расчёт четыре раза исполнял на бис строевую песню, а люди все хлопали и восхищались».

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Пройти строевым шагом по проспекту Ленина - это очень большой труд. Я сам служил в армии, сам ходил парадным расчётом. Пройти - это вершина айсберга, а вот подготовиться к этому – строевой шаг, репетиции, слаживание коробки – это очень большая работа».

Оказывается, что подготовка к Параду Победы начинается ещё осенью, за полгода до главных торжеств, так что времени отдыхать совсем нет - умение чеканить шаг требует многочасовых тренировок и полной отдачи.