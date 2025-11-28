Состоялась церемония вручения ордена Нахимова 11-й дивизии атомных подлодок Северного флота

Соединение удостоено награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач.

Церемонию награждения 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота провели на главной площади в гарнизоне подводников.

Владимир Воробьев, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом: «Сегодня, несомненно, праздник для стоящих в строю моряков, для ветеранов, для всех жителей города, которые так или иначе связаны с подводным флотом».

Церемония награждения проходила по воинскому ритуалу: заместитель главнокомандующего ВМФ прикрепил к знамени соединения орден Нахимова и орденскую ленту.

Андрей Харчиков, командир 11-й дивизии атомных подлодок Северного флота: «Это событие является венцом тех побед, которые на протяжении более 60 лет достигались экипажами подводных лодок 11-й дивизии. Пусть орден Нахимова станет для нас не только почётной наградой, но и новым стимулом для совершенствования боевого мастерства и морской выучки».

После завершения церемония участники возложили венки и цветы к мемориалу памяти атомной подводной лодки «Комсомолец».