Состоялась церемония вручения ордена Нахимова 11-й дивизии атомных подлодок Северного флота
Церемонию награждения 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота провели на главной площади в гарнизоне подводников.
Владимир Воробьев, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом: «Сегодня, несомненно, праздник для стоящих в строю моряков, для ветеранов, для всех жителей города, которые так или иначе связаны с подводным флотом».
Церемония награждения проходила по воинскому ритуалу: заместитель главнокомандующего ВМФ прикрепил к знамени соединения орден Нахимова и орденскую ленту.
Андрей Харчиков, командир 11-й дивизии атомных подлодок Северного флота: «Это событие является венцом тех побед, которые на протяжении более 60 лет достигались экипажами подводных лодок 11-й дивизии. Пусть орден Нахимова станет для нас не только почётной наградой, но и новым стимулом для совершенствования боевого мастерства и морской выучки».
После завершения церемония участники возложили венки и цветы к мемориалу памяти атомной подводной лодки «Комсомолец».