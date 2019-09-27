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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.19 19:30

Состоялась инаугурация губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Главное политическое событие в жизни региона - сегодня состоялась инаугурация губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Торжественная церемония состоялась в филармонии, поддержать нового руководителя собрались более 500 человек: политики, общественники, предприниматели. Андрей Чибис рассказал о своих планах на посту главы региона и четко обозначил проблемы, которые ему и его команде предстоит решить.

Торжественная инаугурация Андрея Чибиса состоялась в филармонии. Поздравить и поддержать нового главу региона собрались более 500 человек, десятки тысяч смотрели прямую трансляцию в социальных сетях и в эфире нашего телеканала. Самый волнительный момент большого политического события, когда зал, казалось, замер, - клятва.

С напутственными словами выступил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Андрей Чибис не скрывает, для него этот день один из самых волнительных в жизни. Но на собственных эмоциях внимание не заостряет. Губернатор представил программу, которую планирует осуществить на новом посту. В ней решение главных проблем региона. Это, конечно, отток населения, животрепещущие темы доступности медицины, развития инфраструктуры и повышение уровня престижа образования.

Поддержал Андрея Чибиса и Андрей Сысоев, который вчера был избран главой Мурманска. Еще на должности врио новый губернатор выезжал на совместные с городскими властями объезды, проводил встречи и заседания.

Андрей Сысоев, избранный глава муниципального образования город Мурманск: «6 месяцев - это ведь действительно срок, и если сказать, что все просто, это будет неправильно и неправдой, самое главное, что основные наши направления и целеполагания, они совпадают, это важно. Потому что, когда есть, так скажем, понятная совместная задача и цель, тогда очень легко работать».

Следующие 5 лет, по словам Андрея Чибиса, будут непростыми, но интересными. Да и не может быть простым время активной работы. Время перемен, чтобы люди не только оставались в родном регионе, но и приезжали из других областей на Север жить.

На торжественной церемонии присутствовал и всемирно известный астролог Павел Глоба. Он поздравил нового губернатора и пожелал ему плодотворной и успешной работы. И приоткрыл завесу астрологической тайны: звезды будут помогать.

Павел Глоба, астролог: «Вот полтора года точно ничего не будет, потому что новый проект вообще мирового масштаба начнется, на мой взгляд, в конце 2020 года. Это соединение Юпитера с Сатурном. Всегда это бывает задел на 20 лет вперед».

Этот день станет еще одной страницей в книге истории области, отмеченный большим политическим событием. Смогут ли новый губернатор и его команда перемен решить проблемы региона и сделать Север привлекательным для жизни, перспективным и развивающимся или нет, сейчас никто не может знать наверняка. Однако, изменения, которые произошли в Заполярье за последние 6 месяцев, отмечают даже скептики. И каждый, кто присутствовал сегодня в зале или смотрел церемонию с экранов телевизоров и смартфонов, надеется, что на Севере жить будет хорошо.

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