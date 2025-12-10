В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
Состоялась итоговая конференция регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области

Мурманское отделение «Движения Первых» относительно молодое, но по количеству участников уже насчитывает более 50 тысяч человек. Для сообщества это уже третья такая конференция и в этот раз её провели на базе Губернаторского лицея, где собрались самые яркие и инициативные участники со всего региона и не просто отчитаться о проделанной работе, а зажечь новые идеи, поделиться успехами и построить планы на будущее.

Арина Каменская, участница «Движения Первых» Мурманской области: «Я думаю, что молодёжь идёт в «Движение Первых», потому что у нас много возможностей для развития».

Когда талантливый ребёнок встречает возможность и поддержку, рождается нечто большее, чем школьный проект. Появляется лидер, способный менять мир вокруг себя к лучшему. За год «Движение Первых» Мурманской области многого достигло. Ребята доказали, что быть первым, значит, брать на себя ответственность, творить и верить в свои силы. А пробовать себя под началом «Первых» можно в самых разных направлениях: наука, культура и искусство, добровольчество, медиа, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, патриотизм и историческая память.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Здорово, когда молодой человек может себя реализовать».

Организация смогла объединить многих, участники – это ребята от 6 до 25 лет, наставники и родители. Среди них те, кто помнит, каково это быть частью пионерского сообщества, ведь «Движение Первых» можно назвать достойным продолжателем этого массового молодёжного объединения и его традиций: быть первыми в учебе, в спорте, в творчестве и в добрых делах. Мурманское региональное движение «Первых» с уверенностью смотрит в завтрашний день, потому что строит его уже сегодня.

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
