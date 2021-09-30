Состоялась IV международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса», проводимая по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

По словам главы региона, такой открытый диалог помогает совместно преодолевать экономические и социальные последствия пандемии.

Пандемия, кризис, самоизоляция на долгое время стали новой реальностью всех людей на планете. COVID-19 загнал нас в жёсткие рамки, поставил невидимые барьеры между странами. Но современные технологии дают возможность вести диалог с соседями, не пересекая государственные границы.

Международная аналитическая группа Баренцева/Евроарктического региона встретилась на онлайн-площадке «Zoom», чтобы обсудить текущую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас особый с вами климат, очень разная территория, с точки зрения населенности, количества людей, проживающих в населённых пунктах. Для нас принципиально важен опыт, слышать друг друга для того, чтобы принимать адекватные меры по противодействию коронавирусной инфекции, по поддержке наших жителей и предпринимателей, для того чтобы жизнь в условиях ковида продолжалась, а экономика развивалась».

Участники IV сессии обсудили ограничения, действующие в странах Баренц-региона. Губернатор провинции Кайнуу отметил снижение числа пациентов в больницах Финляндии: 24 заболевших находятся на этапе оказания первичной помощи и 77 на интенсивной терапии. Также ведётся масштабная прививочная кампания против нового вируса. Все эти факторы помогают сдерживать распространение и снимать антиковидные ограничения.

Пентти Малинен, губернатор провинции Кайнуу (Финляндия): «Мы отменяем ограничения, которые вводились на эти два года, открываем рестораны для работы в нормальное время, не ограничиваем публичные мероприятия и свободы появляется больше. Это всё придёт в норму через месяц-два полностью».

Коронавирус сбавляет свои обороты и остаётся надеяться, что совсем скоро будут открыты границы. Глава норвежского Баренцева секретариата Ларс Георг Фордал сообщил, что рассматривается возможность связать Кольское Заполярье и Норвегию регулярными рейсами электроавтобуса.

Ларс Георг Фордал, глава норвежского Баренцева секретариата: «Работаем над идеей трансграничного автобуса-шаттла. Планируем закупить несколько электроавтобусов, которые будут ходить из Киркенеса в Никель и Заполярный, возможно, и в Финляндию».

Онлайн-встречи, инициированные главой нашего региона, доказали свою эффективность, но планируется возращение к очному формату. Так, в конце октября такая встреча может состоятся в Тромсе. А в феврале 2022 года представители Баренцева/Евроарктического региона соберутся в Киркенесе.