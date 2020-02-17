Россия может перейти на контрактную систему в армии СовфедНепогода – проезд по федеральной автодороге Р-21 «Кола» ограничен
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.20 19:30

Состоялась коллегия надзорного органа

Благодаря действиям прокуратуры Мурманской области перед жителями региона была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили во время коллегии надзорного органа.

В 2019 году сотрудники прокуратуры выявили в Мурманской области более 40 тысяч нарушений. Больше всего внимания уделялось трудовым и жилищным отношениям, приоритетным национальным проектам и противодействию коррупции. В том числе работа прокуратуры в 2019 году носила социальную направленность. Так, за 2019 год, благодаря вмешательству надзорного органа, работодатели погасили перед северянами долг по зарплате на сумму более 300 миллионов рублей.

Василий Щербаков, прокурор Мурманской области: «Заместитель генерального прокурора Гуцан Александр Владимирович, ныне полномочный представитель СЗФО попросил: «Василий Анатольевич, обратите внимание на долги по заработной плате. Они самые высокие в Мурманской области по всему СЗФО». Теперь, что называется, из этой критичной зоны мы ушли».

Борис Новиков, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СЗФО: «Сегодня на совещании были обсуждены причины недостаточной эффективности профилактической работы правоохранительных органов по негативному влиянию на уровень преступности, по росту преступлений».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНовые пути и новая геоэкономика
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Михаил Добровольский
15.02.20 14:02
О проблемах и болях предпринимателей губернатор узнает от своих подчиненных. Одним из таких подчиненных является бездарь угробивший ни один свой бизнес Марышев Артем (угадайте каким образом он стал уп
Комментарий к новости:«Губернаторский старт-ап»: в Мурманской области создаются новые формы поддержки предпринимателей
Д.О. Вернер
14.02.20 11:00
Странные у нас общественники. Оказывается членов Мурманского областного отделения Всероссийской общественной организации охраны памятников истории и культуры больше волнуют вывески на таких домах, а н
Комментарий к новости:Яркие вывески в центре Мурманска портят вид города
Сергей
13.02.20 22:03
Хотелось бы увидеть будущий план застройки Больничного городка?
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Оксана Астахова – о прекрасном будущем Больничного городка и проблемах капремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728291
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Ночной продавец». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиУстановлен новый прожиточный минимум, жить стало легче-PRO ВалютуЕвро и доллар теряют по 15 копеек-PRO ЭнергетикуПрокуратура пресекла отключение электроэнергии в Ловозерском районе-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 февраля-PRO Нефть и газНовые пути и новая геоэкономика-PRO ЗаконыПартия пенсионеров: правительство должно нести ответственность за социальное и пенсионное обеспечение граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 565 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика