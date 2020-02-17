Состоялась коллегия надзорного органа

Благодаря действиям прокуратуры Мурманской области перед жителями региона была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили во время коллегии надзорного органа.

В 2019 году сотрудники прокуратуры выявили в Мурманской области более 40 тысяч нарушений. Больше всего внимания уделялось трудовым и жилищным отношениям, приоритетным национальным проектам и противодействию коррупции. В том числе работа прокуратуры в 2019 году носила социальную направленность. Так, за 2019 год, благодаря вмешательству надзорного органа, работодатели погасили перед северянами долг по зарплате на сумму более 300 миллионов рублей.

Василий Щербаков, прокурор Мурманской области: «Заместитель генерального прокурора Гуцан Александр Владимирович, ныне полномочный представитель СЗФО попросил: «Василий Анатольевич, обратите внимание на долги по заработной плате. Они самые высокие в Мурманской области по всему СЗФО». Теперь, что называется, из этой критичной зоны мы ушли».

Борис Новиков, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СЗФО: «Сегодня на совещании были обсуждены причины недостаточной эффективности профилактической работы правоохранительных органов по негативному влиянию на уровень преступности, по росту преступлений».