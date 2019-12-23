Состоялась очередная встреча с семьями мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде

Глава города Мурманска Андрей Сысоев и депутат Государственной Думы Алексей Веллер встретились с семьями мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде. Напомним, северян задержали за контрабанду 10-ти тонн кокаина. И вот их родственники узнали последние новости о том, как сейчас продвигается дело по освобождению северян.

Почти год ситуация вокруг судна «ЕSER», задержанного с мурманскими моряками на борту в далеком африканском государстве Кабо-Верде, находится на особом контроле. Все это время городские власти поддерживают контакт с родственниками, помогают им в сложной ситуации. Уже состоялось несколько личных встреч и вот, перед праздниками, семьи задержанных вновь пригласили в городскую администрацию.

«Мы действительно давно не виделись. Если есть какие-то проблемы, которые может решить городская власть, то мы готовы, - отметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования г. Мурманск. – А сегодня мы подготовили небольшие сюрпризы – это подарки детям перед Новым годом».

Из последних новостей стало известно, что к делу наших моряков подключилось МВД России. Уже возбуждено уголовное дело по факту погрузки на борт судна наркотиков. Следствию предстоит установить реальных владельцев груза и источник его происхождения. Сейчас совместно с МВД России налаживается взаимодействие с органами юстиции Кабо-Верде.

«Мы имеем информацию, что в конце января должен начаться суд, - сообщил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Если это произойдёт, то мы рассчитываем, что он не затянется очень надолго. Об этом тоже идёт речь в наших постоянных переговорах, чтобы в феврале мы увидели и вердикт кабе-вердянского суда».

Также Алексей Веллер сообщил, что в Госдуме состоялся круглый стол, посвященный ситуации с нарушением прав и законных интересов граждан России за рубежом. Ситуация вокруг судна «ЕSER» обсуждалась на встрече и по ряду вопросов получена поддержка ведущих правозащитников.