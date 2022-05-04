Состоялась первая репетиция военного парада в Североморске

На Приморскую площадь флотской столицы вышли более 600 военнослужащих военного гарнизона, а также кадеты и юнармейцы.

Церемония нынешнего Дня Победы в Североморске будет отличаться от прежних первым зажжением Вечного огня, который установлен перед мемориалом на площади. Также на флагштоке мыса Алыш будет поднята увеличенная копия Знамени Победы и состоится шествие «Бессмертного полка».

На боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания.

Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.