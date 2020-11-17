Состоялась премьера сериала «Перевал Дятлова». Снимали проект, в том числе и в Хибинах

«Перевал Дятлова» - это первый киносериал, создателям которого удалось получить доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучить дневники погибших студентов.

По сюжету, расследованием трагедии занимается майор КГБ Олег Костин, отправленный из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела.

Проект состоит из 8 эпизодов, которые будут выходить на телеканале «ТНТ» в 22 часов с понедельника по четверг.