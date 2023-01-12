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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.23 19:30

Состоялась проверка льда перед крещенскими купаниями на Семёновском озере

Сотрудники МЧС отметили, что из-за прогнозов с плюсовой температурой состояние ледяного покрова ухудшится.

Проверку толщины льда на Мурманских водоёмах специалисты ГИМС осуществляют строго по графику – три-четыре раза в неделю, но нередко в системную работу инспекторов вмешиваются погодные условия. 

Сергей Кочетков, старший государственный инспектор группы патрульной службы «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области»: «Если погодные условия резко меняются, например, снегопады, оттепели, то и замеры льда происходят чаще. Толщина льда должна быть десять сантиметров, чтобы выдержать человека. Для снегохода - сантиметров пятнадцать, чтобы выехал там автомобиль - сантиметров тридцать… Для организации катка достаточно будет сантиметров двадцати пяти, если лёд равномерный и крепкий».

Бывает, что толщина льда в нашем регионе достигает 60-70 см. Слой замороженной воды появляется при определённых условиях, а именно температуре, когда она опускается до -10 градусов. При такой температуре ледяная корка нарастает на 1 см за сутки. Отметим, лёд нарастает только снизу, а сверху он лишь тает.

Сергей Кочетков, старший государственный инспектор группы патрульной службы «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области»: «Как мы видим, у берега он лёд немножко тоньше - тридцать семь сантиметров, ближе к середине озера - уже до сорока пяти доходит толщина».

Такого результата вполне достаточно для организации на водоёме крещенских купаний.

Сергей Кочетков, старший государственный инспектор группы патрульной службы «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области»: «Крещение - это только эпизод в нашей деятельности. Пропаганда у нас работает круглогодично, я бы сказал, двадцать четыре на семь».

Специалисты прогнозируют оттепель, которая может повлиять на структуру льда, поэтому, несмотря на внушительную толщину покрытия, и подготовку, которую обычно производят специалисты МЧС, выходя к купелям, верующим стоит быть особенно внимательными. 

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