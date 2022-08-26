Состоялась проверка общеобразовательных и дошкольных учреждений, участвовавших в программе «Arctic schools»

Глава администрации Юрий Сердечкин принял участие в осмотре нескольких учреждений, в стенах которых завершили обновления по программе «Arctic schools». Начался объезд глава с общеобразовательной школы №56 на ул.Седова, 8.

Время подводить итоги. До учебного года остались считанные дни, а это значит, что совсем скоро образовательные учреждения откроют свои двери для ребят.

Глава администрации Юрий Сердечкин принял участие в осмотре нескольких учреждений, в стенах которых завершили обновления по программе «Arctic schools». Начался объезд глава с общеобразовательной школы №56 на ул.Седова, 8.

В этом классе будут обучаться дети с расстройствами аутистического спектра или другими ментальными нарушениями. Таким классам уделяется особое внимание. Для комфортного обучения предусмотрены парты на одного человека. Рядом зона сенсорной разгрузки с креслами-мешками, батутом, палаткой-домиком, массажёром, фитболом и сенсорными игрушками различных видов.

Юрий Сердечкин глава администрации г. Мурманска: «Создание этого класса - ресурсного класса для особенных детишек с расстройствами аутистического спектра очень важно. Для того, чтобы дети находились в компании обычных сверстников, но при этом имели возможность уединиться. Побыть отдельно, отдельно от коллектива, побыть с психологом. Уединиться за партой, которую вы видите у меня за спиной, которая даёт возможность находиться абсолютно одному. Это очень важно».

Как отмечает глава администрации, этот класс попал в дополнительный отбор по программе «Arctic schools» после основного конкурса. Глава региона увеличил объём финансирования, и образовательная школа №56 стала участником проекта.

Также конкурс прошёл детский сад №131. Раньше на этом месте были ясли, сейчас эта группа разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрена игровая, спальная и учебная зоны. Дизайн-проект разрабатывался старшим воспитателем.

Мария Воропаева, заведующая детским садом №131 города Мурманска: «Во-первых, когда мы разрабатывали дизайн, мы опирались на цветовую палитру - зелёный цвет - спокойный цвет, для того чтобы дети успокаивались, играли. Опять же в эту группу приходит очень много детей с расстройствами аутистического спектра, т.е. это особенные дети, которым непосредственно нужно какое-то уединение, для чего были придуманы эти пуфики, диваны и т.д. Учебная зона зелёного цвета, она детей успокаивает, настраивает на обучение, плюс в этой зоне у нас появится совсем скоро проектор-доска».

Группа будет открыта для детей с 1 октября. Осталось зависти оборудования и мебель.

Ещё одной точкой нашего осмотра стала гимназия №8, один из кабинетов, которой был полностью отремонтирован.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «На север- жить. На севере учиться» - по этому дизайн-проекту можно догадаться, что здесь будут изучать биологию. И уже с 1 сентября этот кабинет распахнёт свои двери для учеников».

Гимназия №8 уже не первый год участвует в проекте «Arctic schools». Выбран данный кабинет не случайно, как отмечает руководство учебного заведения, есть потребность ребят в химико-биологическом профиле. Было закуплено оборудование для выполнения лабораторных работ и практических заданий.

Елена Ващук, заместитель директора по воспитательной работе Гимназии №8 г. Мурманска: «Учитывались мнения ребят, родителей, педагогов. Дизайн-проект выполнен в общей концепции с творческой жилкой. Ярко, интересно, чтобы ребятам и педагогам было комфортно. Всё отвечает последнему зову времени».

Также в осмотре учреждений принимали участие кураторы проекта «Новая школа». Серьёзных замечаний на трёх объектах не было выявлено, все недочёты будут устранены до 1 сентября.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера, куратор проекта «Новая школа»: «Когда заходишь в новые отремонтированные классы, то всегда думаешь, если у тебя ощущение «вау». Есть ли какой-то эффект. Когда мы заходим в этот класс, то этот эффект явно прослеживается, я думаю, те ребята, которые придут сюда учиться, они именно его и испытают».

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа, куратор проекта «Новая школа»: «В нашем городе итак мало красок, поэтому, приходя на учебу в такие яркие, светлые классы, быстрее будешь просыпаться, на уроках включаться в работу, в учебный процесс».

В 2022 году в проекте победили 11 школ и 10 детских садов. Это на 7 учебных заведений больше, чем в прошлом году. В планах наращивать темпы.