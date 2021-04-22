Состоялась рабочая встреча Андрея Чибиса с главой «НОВАТЭКа» Леонидом Михельсоном

В рамках договорённостей между правительством области и компанией на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке открыты пункты медосмотра и регистрации для иностранных рабочих.

Принимает участие предприятие и в газификации региона. Уже сейчас «НОВАТЭК» активный налогоплательщик, а ведь центр не вышел на проектную мощность.

В скором времени численность работников промплощадки планируют увеличить до 16 тысяч человек. С развитием производства вырастет и число компаний-подрядчиков проекта, которые будут зарегистрированы в Мурманской области и смогут рассчитывать на льготы в рамках территории опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны РФ.