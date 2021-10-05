Состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Учитель города Мурманска – 2021»

Практически сразу после празднования своего юбилея столица Заполярья отмечает День учителя. В честь такого радостного события в Детской театральной школе состоялась церемония награждения лучших учителей нашего города.

День учителя, пожалуй, самый важный праздник в ремесле педагога. Для кого-то за годы обучения любимый преподаватель становится практически родным человеком, а кто-то проникается любовью к предмету. Как говорят сами педагоги, если им удалось зажечь интерес в глазах хотя бы одного ребёнка, значит их труд стоит усилий. В этом году в церемонии награждения конкурса «Учитель города Мурманска – 2021» участвовали 29 финалистов. В номинации «Педагогический дебют» победила Анастасия Ефимова – учитель истории и обществознания из школы №43, где она работает 1,5 года.

Анастасия Ефимова, учитель истории и обществознания МБОУ г. Мурманска СОШ №43: «Радость. Безумная гордость. С детьми мы всегда на связи, мы всегда с родителями на связи, мои дети и успехи моих детей в конкурсах – это моя гордость».

Награду также разыгрывали в номинации «Педагогический поиск», где за первое место боролись уже более опытные педагоги. Здесь победу одержала Виктория Широбокова – учитель английского языка из Мурманского международного лицея. В прошлом Виктория уже участвовала в профессиональных конкурсах, однако, в этот раз она оказалась приятно удивлена своей победой.

Виктория Широбокова, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»: «Этот конкурс помог понять, что я очень выросла в профессиональном качестве, можно так сказать. Если я раньше участвовала в «Педнадеждах» - это был один уровень, сейчас – совсем другой, и я сама понимаю, насколько стало интереснее работать, когда за плечами уже есть опыт».

Все участники мероприятия награждены дипломами и памятными подарками, победителям повезло побольше – они получили премию в размере 200 тысяч рублей. Призёры без внимания не остались – их премия составляет 100 тысяч рублей.