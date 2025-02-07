Состоялась торжественная церемония награждения, посвящённая празднованию 55-летия со дня основания Мурманского областного онкологического диспансера

На базе Центра управления регионом состоялась торжественная церемония награждения врачей Мурманского областного онкологического диспансера. Событие приурочили к 55-й годовщине со дня основания учреждения.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «55 лет – это достаточно серьёзная дата, но, вместе с тем, это совсем мало, учитывая то развитие науки, которое мы сейчас наблюдаем. В Мурманской области сделано много в плане оказания онкологической помощи населению. Я знаю, что выстроена правильная и квалифицированная маршрутизация».

Награды не сравнятся с любовью и уважением, которые заслужил коллектив медицинского учреждения среди жителей региона.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Мы нашими онкологами можем гордиться и гордимся, но, безусловно, как вы правильно сказали, им надо не просто идти вперед, а бежать. Поэтому я поздравляю всех наших коллег в онкодиспансере. Служба действительно большая: там трудится более 80 врачей, порядка 150 специалистов со средним образованием. Благодарю их всех за работу. Безусловно, желаю дальнейших профессиональных успехов. Служба очень тяжёлая, но, несомненно, крайне нужная».

Благодаря специалистам онкодиспансера только за 2024 год удалось сохранить свыше 240 жизней. И это далеко не единственная заслуга врачей.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Мы оказываем помощь на всё более высоком уровне, во всё больших объёмах. Объёмы по стационару за последние пять лет возросли на 47%. И это, в основном, пациенты с химиотерапией. Диспансер вводит новые технологии, развивается, занимается операционными методиками. Доктора проходят обучение на центральных базах. Поэтому я надеюсь, что с вводом в строй нового корпуса мы сможем оказывать медицинскую помощь на ещё более высоком уровне».

Специалисты также с гордостью сообщили, что достигли немалых успехов в выявлении онкологии на ранней стадии. Как известно, чем быстрее обнаружишь у пациента страшное заболевание, тем больше у него шансов на полное выздоровление.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Более 60% выявляется на ранних стадиях. Из-за этого одногодичная летальность у нас порядка 16,9%. Это достаточно низкий показатель. Пятилетняя же выживаемость более 60%».

За последние пять лет учреждение изменилось кардинально.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Особенно серьёзные изменения произошли в нашем диспансере в последние пять лет. Мы полностью обновили парк лучевой терапии, приобрели пару отличных ускорителей. И за последние пять лет число пациентов, которые получили лучевую терапию, возросло на 26%».

Однако самые долгожданные перемены произойдут в Мурманском областном онкологическом диспансере в 2025 году. Здесь завершат строительство нового хирургического корпуса с современными операционными и реанимацией, комфортными и удобными для пациентов палатами.