Марина Табейкина: движение к успеху у всех разное и каждый платит за него свою цену, или Чем мы жертвуем ради этогоЖители Мурманской области хранят в банках свыше 316 млрд рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.25 19:30

Состоялась торжественная церемония награждения, посвящённая празднованию 55-летия со дня основания Мурманского областного онкологического диспансера

На базе Центра управления регионом состоялась торжественная церемония награждения врачей Мурманского областного онкологического диспансера. Событие приурочили к 55-й годовщине со дня основания учреждения.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «55 лет – это достаточно серьёзная дата, но, вместе с тем, это совсем мало, учитывая то развитие науки, которое мы сейчас наблюдаем. В Мурманской области сделано много в плане оказания онкологической помощи населению. Я знаю, что выстроена правильная и квалифицированная маршрутизация».

Награды не сравнятся с любовью и уважением, которые заслужил коллектив медицинского учреждения среди жителей региона.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Мы нашими онкологами можем гордиться и гордимся, но, безусловно, как вы правильно сказали, им надо не просто идти вперед, а бежать. Поэтому я поздравляю всех наших коллег в онкодиспансере. Служба действительно большая: там трудится более 80 врачей, порядка 150 специалистов со средним образованием. Благодарю их всех за работу. Безусловно, желаю дальнейших профессиональных успехов. Служба очень тяжёлая, но, несомненно, крайне нужная».

Благодаря специалистам онкодиспансера только за 2024 год удалось сохранить свыше 240 жизней. И это далеко не единственная заслуга врачей.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Мы оказываем помощь на всё более высоком уровне, во всё больших объёмах. Объёмы по стационару за последние пять лет возросли на 47%. И это, в основном, пациенты с химиотерапией. Диспансер вводит новые технологии, развивается, занимается операционными методиками. Доктора проходят обучение на центральных базах. Поэтому я надеюсь, что с вводом в строй нового корпуса мы сможем оказывать медицинскую помощь на ещё более высоком уровне».

Специалисты также с гордостью сообщили, что достигли немалых успехов в выявлении онкологии на ранней стадии. Как известно, чем быстрее обнаружишь у пациента страшное заболевание, тем больше у него шансов на полное выздоровление.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области: «Более 60% выявляется на ранних стадиях. Из-за этого одногодичная летальность у нас порядка 16,9%. Это достаточно низкий показатель. Пятилетняя же выживаемость более 60%».

За последние пять лет учреждение изменилось кардинально.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Особенно серьёзные изменения произошли в нашем диспансере в последние пять лет. Мы полностью обновили парк лучевой терапии, приобрели пару отличных ускорителей. И за последние пять лет число пациентов, которые получили лучевую терапию, возросло на 26%».

Однако самые долгожданные перемены произойдут в Мурманском областном онкологическом диспансере в 2025 году. Здесь завершат строительство нового хирургического корпуса с современными операционными и реанимацией, комфортными и удобными для пациентов палатами.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:55«Медленное ТВ-Камин».05:25«Психология любви». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Жители Мурманской области хранят в банках свыше 316 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 55 копеек, доллар укрепился почти на 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика