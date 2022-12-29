Состоялась торжественная церемония награждения сотрудников управляющих компаний, ТСЖ и подрядных организаций

В актовом зале Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций, редакций и сотрудников СМИ.

Для Михаила Анатольевича Огнерубова – стезя дворника - это особый вид деятельности, в которой он уже 15 лет. Хорошая прибыль и моральное удовлетворение стимулируют к достижениям. Сотрудник РЖКХ выполняет колоссальные объёмы работ на благо северян. Власти едины в мнении о том, что на таких людях и держится жилищно-коммунальное хозяйство.

Алена Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «За последние несколько месяцев прибыло людей, которые лазают со мной по подвалам. Это очень приятно, потому что на самом деле это показывает, как выглядит отрасль изнутри. Вижу, что ребята и на кровли залезают, в подвалы с нами заходят. И такая работа ведётся в ежедневном режиме».

По словам министра Госжилстройнадзора, сложные ситуации в сфере ЖКХ возникают ежедневно. Каждый случай разбирают отдельно. Особое внимание — домам, где новым управляющим компаниям приходится устранять накопленные годами проблемы.

Василий Костенюк, директор подрядной организации Фонда капитального ремонта ООО «Теплотех»: «В течении года мы активно участвовали по Фонду капитального ремонта по инженерным сетям, в части перевода на закрытые схемы теплоснабжения и водоснабжения».

Отрасль ЖКХ огромна, по разным подсчётам в ней работают от 3 до 4 миллионов людей. Сотрудники управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций, редакций и сотрудников СМИ ежедневно делают жизнь северян комфортнее и безопаснее.