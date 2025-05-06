Состоялась торжественная церемония награждения специалистов объединения «Молодёжь 51»

Объединение «Молодёжь 51» стало настоящим домом для многих мурманчан, где они реализуют свои проекты и смелые идеи, занимаются творчеством, креативят и находят новых друзей. Недавно сеть центров отпраздновала свой 30-летний юбилей.

Егор Банишевский, директор муниципального учреждения «Молодёжь 51»: Специалистов много, центров много, мероприятий много. И, конечно, наша огромная аудитория, которая приходит на все эти мероприятия. Мы ей исключительно благодарны, всем и каждому».

В общении с молодым поколением не существует шаблонов, к каждому нужно найти особенный подход и вызвать интерес. Поэтому сердцем учреждения, конечно, остаются его специалисты. Сегодня состоялась церемония награждения талантливых сотрудников. С приветственным словом выступил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Вы настоящие профессионалы. Я хочу пожелать, чтобы ваш огонь в глазах не тух, чтобы вы продолжали творить для того, чтобы наш молодой город развивался, становился комфортнее для молодёжи, чтобы они шли к вам, потому что интересно и, чтобы вы оставались для них настоящими друзьями».

Самым важным, как делятся сами работники, остаётся видеть отклик и вовлеченность молодёжи.

Алёна Костылева, начальник Молодёжного центра профилактики: «О грандиозном в нашем учреждении - это большие городские мероприятия, форумы городские. Когда ты понимаешь, что ты не зря работаешь, когда есть результат, когда есть позитивный классный отклик от молодёжи. Когда ты от них получаешь обратную связь. Это ежедневная работа, но это всегда накладывает отпечаток».

Сегодня «Молодёжь 51» - это сеть, состоящая из десятка центров во всех округах Мурманска. Каждый имеет своё направление: спорт и ЗОЖ, добровольчество, военно-патриотическая и гражданская деятельность, психологическая и педагогическая помощь, творчество. Три из них работают под брендом проекта молодежных общественных пространств «СОПКИ». По статистике, клубы в год посещают до 40 тысяч человек.