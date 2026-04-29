Состоялась торжественная церемония подведения итогов 91-го международного традиционного Праздника Севера и 66-го Праздника Севера учащихся

В Центре управления регионом наградили тех, кто помог сделать девяносто первый Праздник Севера и шестьдесят шестой Праздник Севера учащихся таким, каким его увидели спортсмены, гости и зрители самого масштабного спортивного события на Кольском полуострове.

Девяносто первый Праздник Севера и шестьдесят шестой Праздник Севера учащихся запомнится надолго. Несмотря на особенности нашей погоды, именно благодаря ответственным людям, он получился красочным и запоминающимся, а главное, точным в оценке каждого спортсмена.

Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина наградила судей, президентов спортивных федераций, тренеров, организаторов, партнёров и, конечно, журналистов, которые освещали событие от его красочного открытия и до каждого старта и финиша Северной Олимпиады.

В числе награжденных был и телеканал «Арктик ТВ» - за информационную поддержку в освещении главного спортивного праздника в нашем регионе.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Искренние вам слова благодарности».