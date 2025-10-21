Состоялась торжественная церемония вручения памятных медалей жителям города Мурманска — детям Великой Отечественной войны
В библиотеке имени Николая Блинова в рамках патриотического проекта «Герои Победы» провели познавательную викторину «Петсамо, время и память». Участники вспоминали одну из самых успешных наступательных операций советских войск в Заполярье.
Главными гостями и героями этого дня стали те, чьё детство затронула война.
Раиса Колыханова, ребёнок войны, ветеран труда: «Эти люди очень иного перенесли, самое тяжёлое - это была война».
В честь 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье детям Великой Отечественной войны вручили памятные подарки и медали.
От имени администрации города Иван Лебедев выразил землякам благодарность за сохранение памяти о трудных и героических годах, за их жизненный пример и активную гражданскую позицию.
Данная встреча стала данью уважения и благодарности от всего города тем, кто стойко пережил все тяготы военного времени.