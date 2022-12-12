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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.22 19:30

Состоялась встреча губернатора Андрея Чибиса с членами Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе

Во время встречи был предоставлен отчёт о работе за полгода молодых парламентариев и заданы вопросы главе региона.

28 делегатов от 18 до 35 лет из 17 муниципалитетов области обсудили вопросы, касающихся разных сфер нашего региона. Началась встреча с презентации отчёта о проделанной Моложёным парламентом работе. Как отметила председатель объединения Елена Трапезникова, их главная цель - повышение правовой и политической культуры молодёжи.

Губернатором области дал поручение к 1 мая 2023 года дать старт ученическому самоуправлению в регионе.

Елена Трапезникова, председатель Молодёжного парламента Мурманской области: «Мы, как молодые парламентарии, готовы содействовать развитию данного направления и организовывать в разных школах конкретные мероприятия, проводить конференции, привозить экспертов из Мурманска по различным направлениям».

В сентябре в рамках форума «Ладога» состоялся диалог с молодёжью из разных регионов Арктической зоны, во время которого обсудили главные причины оттока молодёжи – это образование, трудоустройство, здоровье и жильё. Состоялся круглый стол на тему: «Меры поддержки молодых семей области». Главе региона было озвучено предложение по созданию единого центра по работе с молодыми семьями. 

Елена Трапезникова, председатель Моложёного парламента Мурманской области»: «Мы видим, что не хватает именно поддержки психологической, консультативной, юридической, а центр мог бы все эти направления закрывать своей работой. Плюс, что очень важно, формировать, так скажем, семейную повестку в нашем регионе».

Также создана молодёжная парламентская школа «Академия Севера» для просветительской работы среди молодёжи, повышения правовой грамотности и политической культуры молодых северян.  Также прозвучали вопросы по льготному кредитованию, поддержке работников в сфере образования и культуры, а также создания адаптационной системы для военнослужащих после окончания СВО.

Андрей Чибис в завершении встречи оценил работу молодёжного парламента.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ребята активные, содержательные и очень конструктивные. И очевидно совершенно режим, когда мы стали формировать молодежный парламент от муниципалитетов, от земли он доказал свою эффективность, потому что это не просто какие-то идеи, дайте ради идеи, это конкретные предложения».

Ряд тем, которые взяли на карандаш губернатор, будут рассмотрены в указанные сроки и запущены в работу.

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