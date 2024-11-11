День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.24 19:30
Состоялась встреча по профориентации с воспитанниками филиала Нахимовского училища Мурманска
Офицер отделения информационного обеспечения одного из объединений Северного флота, рассказал воспитанникам филиала Нахимовского училища Мурманска о своей специальности. Встреча состоялась в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать».
Гость рассказал нахимовцами об особенностях работы военных журналистов, своих должностных обязанностях, важности его специальности и направлениях деятельности. А также о выборе предметов для сдачи экзаменов и условиях профотбора для тех, кто планирует поступать в Военный университет имени Александра Невского на специальность «военная журналистика».
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