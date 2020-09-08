Состоялись ночные полёты дальних бомбардировщиков Ту-22М3

В Мурманской области в авиационном полку дальней авиации состоялись полёты дальних бомбардировщиков Ту-22М3, учения были специально организованы в тёмное время суток.

Во время полётов экипажи дальней авиации выполнили условное применение ракетного вооружения по наземным целям. В тренировке в качестве штурманов и помощников командиров приняли участие молодые офицеры.

Полёты проходили под руководством опытных лётчиков-инструкторов. Особое внимание уделялось навигации, строгому соблюдению временных интервалов.

В течение одной смены было задействовано около 10 единиц авиационной техники.