День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.09.20 19:30
Состоялись ночные полёты дальних бомбардировщиков Ту-22М3
В Мурманской области в авиационном полку дальней авиации состоялись полёты дальних бомбардировщиков Ту-22М3, учения были специально организованы в тёмное время суток.
Во время полётов экипажи дальней авиации выполнили условное применение ракетного вооружения по наземным целям. В тренировке в качестве штурманов и помощников командиров приняли участие молодые офицеры.
Полёты проходили под руководством опытных лётчиков-инструкторов. Особое внимание уделялось навигации, строгому соблюдению временных интервалов.
В течение одной смены было задействовано около 10 единиц авиационной техники.
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