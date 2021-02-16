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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.21 19:30

Состоялись презентация и обучающий семинар с представителями австрийской компании «Hawle»

Современное и качественное оборудование на предприятии – основа бесперебойной работы. Двигаясь в ногу со временем, «Водоканал» провёл презентацию и обучающий семинар с представителями австрийской компании «Hawle» (Хавле)

Австрийская компания «Hawle» выпускает надёжное и долговечное оборудование для герметичного соединения труб и трубопроводную арматуру. Изделия этой фирмы применяются в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Александр Александров, директор филиала «Hawle» в Санкт-Петербурге: «Наша продукция имеет гарантию 10 лет. От нас непосредственно, как от компании, которая её производит. Мы идём на шаг впереди. Мы первая компания, которая придумала задвижку с обрезиненным клином. У нас много патентов, инноваций. Недаром девиз компании: «Быть на шаг впереди».

В мурманском водоканале представители компании «Хавле» на деле показали, как работает их продукция. На презентации они провели врезку под давлением, которая возможна по их технологии без отключения водоснабжения.

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы сейчас меняем запорную арматуру галопирующими темпами, чтобы обеспечить возможность бесперебойного водоснабжения населения. Закупаем арматуру различных производителей – польская, французская. Все задвижки идут с обрезиненным клином. Меняем их по мере необходимости, потому что хозяйство, которое есть, оно требует регулярных, постоянных вложений и тогда будет все работать».

По словам специалистов, только в этом году предприятием запланирована замена порядка 15 км сетей. Перекладка ведётся на трубы из полиэтиленовых материалов, не подверженные коррозии и с увеличенным сроком службы.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Нам нужно сделать несколько серьёзных врезок на тысячный водовод, скорее всего, мы это сделаем в этом году на Комсомольской горке и серьёзную врезку на следующий год или позже. У нас рассматривается  проект перехода на ту сторону Кольского залива. Соответственно мы должны врезаться в водовод под давлением, чтобы не останавливать подачу воды. Скорее всего, мы при проектировании будем эту арматуру использовать».

Также событие включало в себя и презентацию остальной продукции австрийской компании, которая славится своим качеством и надежностью.

Повышение уровня работы сотрудников через обучение и практические навыки эксплуатации современного оборудования, внедрение новых технологий - основная задача руководства «Мурманскводоканала».

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