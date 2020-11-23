Состоялись трёхдневные командирские сборы соединений армейского корпуса

В преддверии нового учебного года в посёлке Алакуртти, где дислоцируется отдельная арктическая мотострелковая бригада Северного флота, состоялись командирские сборы соединений армейского корпуса.

В учениях были задействованы более 80 человек. В течение недели участники сборов посещали лекционные и практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, физической, общественно-государственной и вождению боевых машин. Также с офицерами были проведены занятия по огневой подготовке на новом тренажерном комплексе «Навык». Он позволяет имитировать стрельбу из основных видов оружия: пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и гранатомётов. На тренажёре можно задавать рельеф местности, освещённость и даже погоду.

В заключительный день состоялось учение по приведению мотострелкового подразделения в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие совершили марш и отработали действия подразделений при наступлении.

У офицеров оценили знания и практические навыки, участники сдали зачёты по знанию руководящих документов, по огневой и тактической подготовке.