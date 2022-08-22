Террористы захватили судно атомного технологического обслуживания «Россита», а экипаж взяли в заложники. По такой легенде состоялись учения, организованные погрануправлением ФСБ России по западному арктическому району.

Террористы захватили судно атомного технологического обслуживания «Россита», а экипаж взяли в заложники. По такой легенде состоялись учения, организованные погрануправлением ФСБ России по западному арктическому району.

В результате спецоперации с применением корабельного состава береговой охраны, авиации ФСБ России и подразделений специального назначения условные террористы нейтрализованы, заложники освобождены, а угроза радиоактивного заражения акватории Баренцева моря устранена.

Отработаны способы и тактические приёмы пресечения террористического акта на судах, находящихся в морских пространствах Арктической зоны России. В учении были задействованы силы и средства Пограничного управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Мурманской и Архангельской областей.