Состоялись учения в Ленинском районном суде города Мурманска

Все на выход! - в Ленинском районном суде города Мурманска прошла репетиция эвакуации при возникновении угрозы пожара. В тренировке были задействованы не только представители судебной ветви власти, но и пожарные, а также сотрудники скорой помощи. Учения показали, что к нештатным ситуациям в этом ведомстве точно готовы.

По легенде учений, в здании Ленинского районного суда вспыхнул пожар. После объявления тревоги приставы активировали противопожарную сигнализацию и начали эвакуацию сотрудников суда.

- Председатель суда даёт команду и начинается эвакуация, - поясняет последовательность действий Юрий Жинко, начальник специализированного отдела по ОУПДС г.Мурманска.

Эвакуация проводится организованно и слаженно. Пока люди покидают здание суда, бригада приставов пытается справиться с огнём своими силами. Другие в это время осматривают здание. В одном из помещений, по легенде, осталась женщина, которая надышалась угарного газа и потеряла сознание. Её до машины медиков приставы эвакуируют на руках.

- Мы оттачиваем взаимодействие разных служб для того, чтобы все, кто участвует в учениях, действовали слаженно, - поясняет Ирина Колосова, заведующая центральной подстанции Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. - Чёткое взаимодействие всех позволит избежать ненужных жертв.

Пока внутри борьбу с огнём ведут приставы, пожарные готовятся вызволять людей, которые оказались отрезанными огнём на верхних этажах здания. Одни пробиваются через огонь снизу, другие с помощью передвижной лестницы заходят через окно и этим же путём успешно эвакуируют пострадавших из зала суда.

Заодно в процессе тренировки проверяют и систему оповещения. «При возникновении ЧС некоторые люди могут впасть в панику, - говорит Юрий Осадчук, начальник отдела по ГО и предупреждению ЧС администрации города Мурманска. - А когда отработка таких мероприятий идёт во время регулярных учений, то оттачивается мастерство и человек уже готов в экстремальных условиях принимать правильные решения».

Такие тренировки помогают не только отработать координацию действий между разными службами, но и держат в тонусе людей, ответственных за обеспечение противопожарной безопасности.

Выносить вердикт действиям участников тренировки, уверены организаторы, пока рано. Необходимо тщательно проанализировать действия каждого. Но в целом серьёзных замечаний ни у кого не оказалось. Людей из горящего здания эвакуировали аккуратно и в установленные сроки все уложились.